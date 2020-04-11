“老中命运共同体的真切写照”

“中方派遣医疗专家组赴老挝与老方共同抗击新冠肺炎疫情并提供防疫物资，如同雪中送炭，必将增强老方疫情防控能力和战胜疫情的信心。”老挝卫生部长本贡·西哈冯在接受本报记者书面采访时表示，加强国际合作，共同应对疫情，有利于维护各国人民健康安全，保障经济社会发展。

本贡说，中国在做好本国疫情防控的同时，积极主动与国际社会分享经验，派遣医疗专家组、提供医疗物资援助，受到国际社会普遍赞誉。随着疫情在全球蔓延，老挝面临的输入性风险显著上升。“在这样的严峻形势下，中国朋友给予的大力支持将帮助我们增强战胜疫情信心。”

本贡表示，疫情发生后，中国党和政府高度重视、迅速响应，凝聚各方力量开展防控工作，有效遏制了疫情传播。中方采取的各项举措不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民。中国的疫情防控措施是高效的，中国防控疫情的举措为世界树立了榜样。

“中国在国内抗疫取得积极成效的同时，还向老挝等多个国家派出援助力量，令人感动。”本贡说。3月29日，中国抗疫医疗专家组抵达老挝，同时带来当地急需的医疗物资。中方专家组与老方开展经验分享与交流，介绍中国抗疫经验，结合老方防疫措施和诊疗流程，为疫情防控、患者诊疗和实验室工作提供咨询，为老挝医务人员和社区防控人员提供培训和指导。“中国专家不顾个人安危来到老挝，这是把我们当自己人。专家组在老挝宣布首例新冠肺炎确诊病例不到5天就抵达万象，‘中国速度’再次体现出中方对老挝人民的深厚情谊，是老中命运共同体的真切写照。”

本贡强调，老挝将加强与中国在制药、医护、数据、技术等方面的交流与合作，开展卫生医疗人员培训，共同提升地区公共卫生治理能力。

（本报曼谷4月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月11日 03 版）

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