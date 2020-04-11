铁杆友谊  风雨同舟（大使随笔）

中塞铁杆友谊，源于两国关系数十年的风雨历程，源于两国人民对相互尊重、相互信任、相互支持的国与国相处之道的认同。中塞风雨同舟，两国关系经得起岁月考验

新冠肺炎疫情突如其来，影响范围广、传播速度快、防控难度大，不仅是对各国应对能力的一次大考，也是对国际合作的一次大考。中国和塞尔维亚两国的铁杆友谊在抗疫合作中发扬光大，生动诠释了人类命运共同体理念。

在中国人民全力抗击疫情时，塞尔维亚政府和人民以实际行动给予中方有力支持。武契奇总统专门致信习近平主席，高度评价中国在面临严峻挑战时展现出的国家力量、透明高效和团结一致，坚信在习近平主席的坚强和英明领导下，中方一定能战胜疫情，表示塞方将竭尽所能向“中国兄弟”提供支持和帮助。布尔纳比奇总理也向中方致信表示慰问。2月份，在中国国内疫情最吃劲的关头，塞尔维亚第一副总理兼外长达契奇率团访华，成为疫情发生以来中方接待的第一位外长。塞尔维亚政府在本国物资并不充裕的情况下，向中方提供紧急医疗物资援助。由塞尔维亚前总统尼科利奇领导的对华合作国家委员会也迅速行动起来，积极支持本国企业开展对华捐助。

塞尔维亚发生疫情后，中国政府快速响应，决定向塞方派遣医疗专家组并提供物资援助。与此同时，在中国驻塞尔维亚大使馆和塞尔维亚政府的密切协调下，一批由中企紧急捐助的核酸检测试剂盒运抵贝尔格莱德，成为塞尔维亚发生疫情后接收的第一笔国际援助。

3月21日，中国援助塞尔维亚抗疫医疗专家组乘专机飞抵贝尔格莱德，随专机而来的还有呼吸机、监护仪等大批医疗物资。武契奇总统亲赴机场迎接，并在现场发表了热情洋溢的讲话，感谢习近平主席、中国共产党和中国人民，表示中国专家的到来给塞尔维亚增添了战胜疫情的信心和希望，塞尔维亚人民将世代铭记这份患难见真交的恩情，不论国际风云如何变幻，将永远同中国人民站在一起。

中国医疗专家组抵达后，马不停蹄开始工作，深入一线实地考察塞尔维亚疫情发展状况，同塞方专家分享防控和诊疗经验。塞方高度重视中方专家的建议，邀请专家组出席总统、总理亲自主持的防控指挥部会议。根据专家组建议，塞方决定扩大检测范围，变被动防御为主动出击，遏制疫情扩散势头，建设方舱医院并已开舱收治轻症患者。

中塞两国人民的相互支持让人感动。在中国抗疫斗争最严峻时刻，塞尔维亚政府举办主题为“塞尔维亚人民永远和中国兄弟在一起”的广场音乐会，上千名塞尔维亚人民用中文高喊“中国加油”“武汉加油”。得知塞尔维亚发生疫情需要帮助时，中国人民大力支持政府给援助、派专家，中国企业也积极伸出援手。塞尔维亚人民称赞中国，认为中国向其他国家提供无条件帮助体现了大国担当，体现了中国人民的高尚情操。塞尔维亚人民在贝尔格莱德市中心展开致谢横幅，悬挂两国国旗，点亮中国红，表达对中国的感谢。网友纷纷表示，“患难见真情，中国万岁”“铁杆友谊，情比金坚”。

中塞铁杆友谊，源于两国关系数十年的风雨历程，源于两国人民对相互尊重、相互信任、相互支持的国与国相处之道的认同。中塞风雨同舟，两国关系经得起岁月考验。

（作者为中国驻塞尔维亚大使）

《 人民日报 》（ 2020年04月11日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)