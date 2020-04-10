中国驻日大使孔铉佑出席中国政府援助日本抗疫物资交接仪式

人民网东京4月10日电（吴颖）4月9日，中国驻日本大使孔铉佑与日本厚生劳动副大臣桥本岳共同出席中国政府援助日本抗疫物资交接仪式。使馆杨宇公参及日本厚生劳动大臣政务官自见英子等参加。

孔大使向桥本副大臣转交中方援助物资清单并表示，在中方抗击新冠肺炎疫情过程中，日本政府和社会各界给予宝贵支持，我们对此铭记在心。在习近平主席亲自指挥、亲自部署下，中国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。中方对日本国内疫情感同身受，愿继续提供力所能及的帮助和支持，并同日方分享防控经验，加强双多边医疗卫生领域合作，携手共同抗击疫情。我们鼓励中国在日侨民积极支持配合日本抗疫举措，希望日方高度重视并维护好在日中国公民生命安全和身体健康。

桥本副大臣、自见政务官表示，在日本抗击疫情的关键时刻，中国政府再次援助抗疫物资，日方表示衷心感谢。传染病是国际社会面临的共同课题，需要世界各国团结协作，共同应对。中方及时向日方分享抗疫经验，并提供大量抗疫物资，为日方防控疫情提供了重要支持。日方愿同中方深化抗疫合作，争取早日战胜疫情。日方感谢中方为在湖北日本侨民回国提供大力协助，将继续做好在日中国侨民健康和安全保障。

此系中国政府第二次向日本政府援助抗疫物资，包括N95口罩、医用外科口罩、医用隔离眼罩、防护服、防护面罩和手术衣等。有关物资于4月7日运抵东京。

(责编：刘洁妍、杨牧)