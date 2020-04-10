王毅与马尔代夫外长沙希德通电话

新华社北京4月10日电 4月9日，国务委员兼外长王毅应约同马尔代夫外长沙希德通电话。

王毅表示，在抗击疫情过程中，中国始终致力于维护中国人民健康安全，始终致力于为国际公共卫生事业作出贡献。中国艰苦卓绝的努力为全球抗疫争取了宝贵时间，提供了有益经验。中方秉持习近平主席倡导的人类命运共同体理念，正在向120多个国家提供急需的医疗物资帮助。将中国污名化的企图不可能得逞，无助于集中精力抗击本国疫情，也不利于国际抗疫合作，更不会得到国际社会的支持。中方赞赏马方在这一问题上秉持客观公正立场。

王毅指出，马尔代夫从自身国情出发，在疫情发生之初就采取有力措施，最大程度遏制了疫情蔓延。相信在萨利赫总统领导下，马方一定能够战胜疫情。中马两国是好朋友，每当遇到困难时，双方总是彼此伸出援手。中方愿根据马方需要提供支持帮助，开展专家交流合作，分享防控经验。相信通过共同战胜疫情，中马关系将会进一步向前发展。

沙希德表示，马尔代夫对中国在全球抗击疫情中发挥的建设性作用表示高度赞赏。马方坚决反对任何针对中国和中国人民的污名化、歧视性做法。中国积极帮助其他国家，分享防控经验，是全球合作抗疫的典范。马方感谢中方及时提供医疗物资援助，愿同中方加强抗疫合作，共克时艰。

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