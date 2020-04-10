拉美国家积极防控疫情

4月6日，在墨西哥首都墨西哥城，工作人员在城市主干道附近进行消杀工作。

新华社发

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拉美和加勒比地区贫困率和人口密度较高，常年面临传染病和非传染病诊疗压力，新冠肺炎疫情的出现更加重了公共卫生和医疗系统负担。拉美和加勒比各国努力防控疫情扩散的同时，通过多种手段应对经济下行压力、保障民生。

截至4月8日晚，新冠肺炎疫情在拉美和加勒比地区已扩散至该地区所有国家，累计确诊病例超过4万例。防控疫情、保障民生成为拉美各国政府当前的主要议题。

科学抗疫防扩散

各国政府加大对医疗卫生等领域的投入，一方面紧急购置相关医疗设备、防护用品等物资，另一方面积极借鉴中国抗疫经验，在疫情较集中的城市改建专门医院，并有计划地增加重症监护室床位，增强应对危重病例能力。

巴西是目前确诊病例最多的拉美国家。4月8日新增确诊病例2210例，累计15927例；新增死亡病例133例，累计800例。巴西卫生部当天宣布，已同本国企业签订6500个呼吸机的采购合同，将于下周向各州分发87万个检测试剂盒，计划将非新冠肺炎患者转移至小型医院接诊，以便让重点医院全力收治新冠肺炎患者。国家经济和社会发展银行宣布向医疗卫生领域的企业提供20亿雷亚尔（1美元约合5雷亚尔）贷款。

阿根廷总统费尔南德斯8日表示，政府将继续延长“全民隔离”令，在大型城市采取更严格防疫措施。古巴公共卫生部长波塔尔·米兰达同日宣布，古巴疫情已进入本土传播阶段，近期将进一步加强社区排查，增加诊疗床位。智利政府规定从4月8日5时起，民众乘坐公共交通工具以及收费的私人交通工具时必须戴口罩。

为减轻医疗卫生系统诊疗压力、减少人员聚集，拉美多国还推出线上问诊服务、咨询热线，及时解答民众疑问。巴拿马政府推出人工智能自动医疗操作响应系统“罗莎医生”和病毒检测结果通知系统“尼科”。其中，“罗莎医生”除了可以回答有关新冠肺炎的常规问题，还能将疑似感染用户的信息反馈给后台团队，由专员与其联系并判断是否需要就诊。

稳定经济保民生

作为初级产品主要生产地之一，拉美各国对世界贸易高度依赖。当前经济面临大宗商品价格下跌、国际金融环境恶化、旅游服务需求下降、投资者避险行为增加等不利因素。据联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会日前预测，受疫情冲击，今年拉美地区经济将至少萎缩1.8%，甚至达到3%至4%。

美洲开发银行行长路易斯·莫雷诺表示：“要度过当前疫情危机，除了解决医疗问题，还要向拉美经济注入流动性。”该行宣布，目前可提供给各国应对疫情的资金达到120亿美元，主要用于支持各国缓解财政危机、防控疫情和援助中小企业等。

拉美多国政府正综合采取经济、财政和货币政策，减少疫情冲击。墨西哥政府6日宣布，将增加投资、保障就业、削减政府部门预算，拟增加250亿比索（1美元约合25比索）用于住宅修缮等民生工程；创造约200万个就业岗位；招募数万名医务人员及军人；扩大农民直接补助发放规模；削减政府高层官员奖金和补贴等。秘鲁计划推出约合262亿美元的经济刺激方案，扶持旅游业等产业，并向中小企业提供贷款。哥伦比亚采取措施增加货币市场和外汇市场流动性，通过信贷措施增加旅游和航空企业的流动性，并延迟征收相关税收。

由于拉美和加勒比地区非正规经济部门就业、无固定收入的人口比重高，为了保障这部分民众的基本生活，部分国家还加大了补助力度。智利政府8日公布了第二阶段紧急经济救助计划，包括设立20亿美元扶助基金，重点面向260万非正式就业者；通过国家担保，保障创业者和中小企业获得总计最高240亿美元贷款。巴西计划在未来3个月内，向超过3000万的非正规部门就业者提供每人每月约合115美元的补贴。阿根廷则向自营职业者和非正规部门就业者每人一次性发放约合156美元的救助金。玻利维亚政府4月起向在公立学校就读的学生每人发放500玻利维亚诺（1美元约合6.9玻利维亚诺）家庭补助。政府还发放400玻利维亚诺的“家庭篮子”，将惠及100多万个家庭，保障年长人群、怀孕女性和残障人士生活。

拉中携手抗疫情

自疫情在拉美和加勒比地区扩散蔓延以来，中国一直与该地区国家保持密切沟通，通过召开视频会议、提供防疫物资捐助、协助商业采购等多种方式，积极支持拉美国家抗击疫情。当地学者纷纷表示，中国经验给拉美地区国家和人民抗疫带来信心与希望。通过拉中携手战疫，中拉命运共同体的内涵将不断得到深化。

中国向拉美地区派出的第一个医疗专家组3月30日抵达委内瑞拉，同机抵达的还有中方捐赠的检测试剂、防护用品和药品等物资。委内瑞拉总统马杜罗表示，“这是真正的人道主义援助，感谢中国政府和人民对委人民的支持。”

巴西圣保罗州与中国上海市6日举行“上海—圣保罗抗击新冠肺炎经验交流视频会”。视频交流中，中方就巴方关心的患者救治、医护人员防护、药物及医疗设备使用等问题一一详细解答。与会巴西代表表示，希望今后两地在抗击疫情过程中继续加强合作，并将视频会议形式保持下去。

新冠病毒检测试剂、红外热成像测温仪，以及新冠肺炎人工智能辅助筛查系统等“中国智造”，积极助力拉美地区抗击疫情。厄瓜多尔、巴拿马和多米尼加等国使用了中国设计的CT辅助筛查系统，可利用云数据和人工智能算法缩短确诊时间。厄瓜多尔副总统奥托·松嫩霍尔茨纳在社交媒体上写道，“我们正凭借一流的技术和一流的专家对抗疫情。”

阿根廷卫生部顾问加芙列拉·拉米雷斯说：“从阿根廷出现确诊病例起，中国的抗疫举措就是我们的重要参考。通过汲取中国等其他国家经验，我们得以在隔离、边境管控、临床管理等方面采取及时和有效的措施。中国经验为拉美抗疫传递信心。”

中国是拉美第二大贸易伙伴国。中国企业加速复工复产也为拉美国家稳定经济提供助力。巴西亚马孙州制造业发达，生产所需零部件不少来自中国。当地工业联合会副主席内尔松·阿泽维多表示：“随着中国制造业恢复，我们的生产也在逐步恢复。”

（本报里约热内卢4月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月10日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)