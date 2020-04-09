新华社北京4月9日电 综述：积极沟通合作共享 中国助力全球战疫

新华社记者

面对新冠疫情，信息共享与协同合作对研究病毒特点、流行趋势、诊疗方法等至关重要。中国在采取有力举措防控本国疫情的同时，积极向世界卫生组织和国际社会通报信息、分享经验、推动药物和疫苗研发国际合作，助力全球战疫。

及时通报信息

疫情发生后，中国公共卫生和科研机构与病毒“全速赛跑”，并及时向世界通报进展。从1月3日起，中国就定期向世卫组织、有关国家和地区等及时主动通报疫情信息；1月8日初步确认新冠病毒为疫情病原，1月12日就向世卫组织提交了新冠病毒基因组序列信息，并在全球流感共享数据库（GISAID）发布，与全球共享。

世卫组织总干事谭德塞1月30日在新闻发布会上说：“中国在监测疫情暴发、分离病毒、对基因组测序并与世卫组织和世界分享方面的速度令人印象非常深刻。”

多国专家学者近期接受新华社记者采访时，也对中国及时发布和分享疫情信息及研究成果的做法高度评价。德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所所长洛塔尔·威勒说：“我们想向中国同行致敬，他们快速从样本中分离出新冠病毒以及获得病毒全基因组序列，并与世界同行共享，这对各国开发诊断工具至关重要。”

白俄罗斯国家科学院院长古萨科夫表示，中国及时向世卫组织通报信息，迅速分享病毒全基因组序列，这是研究病毒以及开发药物和疫苗的基础信息。中国专家在相关刊物上发表论文，向全世界介绍疫情信息和防治方法等，还积极向其他疫情较重国家提供帮助，很好地履行了国际义务，展现了大国担当。

分享抗疫经验

为抗击新冠疫情，中国采取了最全面、最彻底、最严格的防控举措，不仅在较短时间内遏制了国内疫情发展态势，也为各国战疫提供了宝贵经验。中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组表示，中国的防控举措全面扎实、富有成效，为全世界争取了宝贵的时间。

中方已与许多国家和国际组织分享疫情防控和诊疗方案等技术文件、举行专家视频会议。中国还向伊朗、伊拉克、意大利、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、委内瑞拉、菲律宾等国派遣了医疗专家组。此外，一些中国医生通过在社交媒体“建群”等方式，与国际同行分享疫情防控与诊疗心得。

3月13日，中国同中东欧17国举行新冠肺炎疫情防控专家视频会议，中国疾控、临床、民航、海关、社区留观等领域专家分别介绍了各自领域的防疫经验。与会的波兰疫情防控总顾问伊沃娜·帕拉多夫斯卡-斯坦凯维奇说：“中国经验对我们来说非常重要，我们将据此调整现有防控措施。”

4月5日，中国政府派遣的抗疫医疗专家组抵达菲律宾首都马尼拉。菲律宾外交部长洛钦表示，中国在抗击新冠疫情方面经验丰富，期待中国专家把经验分享给菲律宾同行，菲方永远不会忘记中方提供的帮助。

推动科研合作

疫情是人类共同的敌人，国际合作有助于加快药物、疫苗、检测等方面的科研进程。无论是分享病毒信息、搭建相关数据和科研成果共享平台，还是开展疫苗研发国际合作，同舟共济、合作共享始终贯穿着中国抗疫科研的全过程。

中国科技部副部长徐南平在3月26日的发布会上介绍，在疫苗研发方面，中国积极倡导全球合作，国内同步推进的5条疫苗研发技术路线均对外开放，分别与美国、德国、英国等国开展合作。在“防控新冠肺炎科研成果共享交流平台”，已有99种期刊上线，论文和报告超过700篇。在《柳叶刀》等国际知名学术期刊上，中国科学家已发表54篇相关论文，供全球同行交流。

美国加利福尼亚大学圣迭戈分校校长普拉迪普·科斯拉近期接受新华社记者采访时说，中国科研人员在新冠病毒的特征、免疫系统反应、基因测序以及研发疫苗等方面做了大量工作，这些信息意义重大。“新冠疫情提醒我们，在科学和公共卫生领域开展国际合作至关重要。”

世界卫生组织驻华代表高力日前表示，各国在应对新冠疫情过程中展现了团结，在药物研究、疫苗开发过程中同样需要团结。只有本着同舟共济的精神，才能将优秀的科学家聚在一起，更快找到有效的疫苗和药物。（执笔记者：郭洋；参与记者：田颖、谭晶晶、魏忠杰、李佳、刘曲、张章、袁梦晨、夏鹏）

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