【红十字国际委员会主席署名文章】勠力同心 应对新冠肺炎疫情对冲突地区造成的新威胁

新华网北京4月9日电 在新冠病毒在全球肆虐之际，红十字国际委员会主席彼得·毛雷尔在新华网发表题为《勠力同心 应对新冠肺炎疫情对冲突地区造成的新威胁》的署名文章，阐述了他对应对新冠肺炎疫情的看法。全文内容如下：

彼得·毛雷尔

如果真相是战争的第一牺牲品，那么第二个牺牲品就是目前全世界都格外珍视的医疗服务。

逃离或身处冲突中的家庭都了解医疗援助在战区是多么稀缺和珍贵。在枪炮和炸弹所制造的恐怖中，正常运营的医疗机构宛若挽救生命的绿洲，但是近乎肯定的是，医务人员必然劳累过度且缺少物资。

正是医疗服务的匮乏使得必然波及冲突地带的新冠肺炎疫情如此可怕：有些地区，民众往往被视为茫茫人海中的无名之辈，而新冠肺炎对他们的生命构成了严重威胁。红十字国际委员会了解并帮助这些真实存在的个人和家庭，而他们正面临着一场狂风暴雨。

作为红十字国际委员会主席，我深知战争受害者所必须面对的艰难处境。我们救治严重营养不良者，我们倾听性暴力幸存者的声音，我们帮助离散家人团聚，我们修补可怕的战争创伤。

简而言之，我们见证了这个世界最糟的一面，正是如此，我希望世界各国领导和政府能够认真倾听：我很害怕。

我害怕，因为西方国家先进的医疗基础设施在新冠肺炎面前也力不从心。

我害怕，如果新冠病毒进入世界各地资源不足的监狱，加上已然脆弱的健康状况和低下的医疗能力，将造成疾病蔓延。

我害怕，如果新冠肺炎疫情抵达世界各地拥挤的难民营和岌岌可危的临时住所，这些地方不仅无法保持社交距离，而且医疗资源稀缺。

孩子、父母、尤其是祖父母们很快就会发现，面对疾病侵袭他们只能独力支撑。正是因此，我急切敦促各国政府和像红十字国际委员会这样的人道组织尽其所能帮助这些最脆弱的人群。

这种必要性长期以来一直存在。如今，特别是在这场全球健康危机给社会和经济造成严重破坏的情况下，帮助那些最无力抵御疾病的人，在道德和政治上都是当务之急。我们能够而且必须减少这种疾病将给无力应对之人带来的痛苦。

兰德公司（Rand Corporation）在2016年的一项研究中，将阿富汗、海地、也门和22个非洲国家列为最易受传染病暴发影响的25个国家。其中十个最脆弱的国家，大多在冲突地区。

目前，红十字国际委员会正在对我们的援助活动进行重大调整，以使现有工作适应当今病毒肆虐的现实。在叙利亚、索马里和伊拉克等国家，在我们支持的医疗机构中，我们正在增加基本物资储备并加强防控措施。

在50多个国家的拘留场所中，红十字国际委员会与相关政府部门联手，加强对新入监人员、来访者、警卫和人员的医疗筛查和预防措施。我们还支持消毒措施并分发卫生用品。我们曾目睹这些措施成功阻止霍乱和埃博拉病毒扩散到几内亚、利比里亚和刚果民主共和国的拘留场所。对新冠肺炎疫情，我们亦应如此。

这些都是目前的关键措施。但还有一个关键措施：红十字国际委员会和其他组织必须继续开展应对新冠肺炎疫情之外的工作。比如我们支持的南苏丹几家医院最近几周接收了145名枪伤患者。他们也必须得到救治。

对于处于冲突当中的人们来说，更为残酷的现实是新冠肺炎可能只是另外一个致命的威胁。所以联合国秘书长呼吁世界各地全面停火是不无道理的；人道机构需要所有可能的空间来应对这场疫情。

各国为应对疫情采取的重要措施使得我们的“双重应对”变得格外困难。出行的限制阻碍了人们领取人道救援物资，我们的团队也无法进入某些国家或者发放救助。我们将努力克服这些挑战，但我们也呼吁决策者们对健康和人道援助实施例外。

如果提供帮助是道德义务，那么在冲突地区的各国政府和其他武装力量必须保护中立和公正的人道空间，而不应使其为规则和限制所累；每个人都应维护人类尊严，而不是使其边缘化、受到排斥或玷污。

我担心新冠肺炎疫情对全球最弱势群体的伤害会尤其猛烈。时间紧迫，我们必须共同努力竭尽所能减少任何可能的苦难。各国政府、交战方和当局必须改变其行为。病毒没有国界，如果针对被羁押群体和难民缺乏应对，资源不足，其影响可能会困扰整个世界。

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