英雄的城市为世界作出重要贡献（和音）

只要秉持人类命运共同体理念，团结合作抗击疫情，疫情的阴霾终将被驱散，人类终将拥抱生机盎然的春天

“武汉从两个多月的隔离中苏醒”“武汉解封对于整个中国来说具有重大象征意义”……国际舆论高度关注武汉4月8日正式解除离汉通道管控措施，有序恢复对外交通。因为新冠肺炎疫情暴发，这座城市在按下“暂停键”的状态中度过76天，一段非同寻常的中国战疫之路随之载入人类历史，顶天立地的中国精神、坚不可摧的中国力量震撼世界。

人们铭记，在那危急时刻，中国对千万级别人口的城市果断采取外出通道管控措施，体现了对人民生命安全和身体健康高度负责的态度，体现了集中力量办大事的制度优势，体现了出色的领导能力、应对能力、组织动员能力、贯彻执行能力。决战决胜之地，争分夺秒的中国行动，展现出负责任大国形象，得到国际社会高度赞誉。

在举世关注的目光中，英雄的城市，英雄的人民，走进人类抗击疫情的记忆。武汉成为抗击疫情特殊时刻世界认识中国的一扇窗口。“武汉街道空无一人，但是每个窗户后面都有配合应对疫情的市民。中国展现了惊人的集体行动力与合作精神。”世界卫生组织总干事高级顾问艾尔沃德动情地说，每一个中国人都有很强烈的责任担当和奉献精神，愿意为抗击疫情作出贡献。

及时关闭离汉通道之举，为中国和世界争取到宝贵的时间窗口。多国专家一致认为，正是中国强有力措施，显著改变了疫情蔓延曲线。近日《科学》杂志在线发表美国、英国和中国科研人员共同完成的研究报告显示，武汉出行禁令将其他城市的疫情暴发时间平均推迟2.91天，让中国新冠肺炎感染者的总病例数减少96%；截至2月中旬，这一举措减少了近80%国际传播，对遏制疫情起到了至关重要的作用。“我对他们表示感激，感谢他们的合作，他们所做的，不仅是在保护自己（国家）的人民，也是在保护世界其他地方的人民”“我们要认识到武汉人民的贡献，世界欠你们的”“中国人民的坚韧和奉献，极大延缓了新冠肺炎疫情的传播”……世界卫生组织如此表达对武汉人民的称赞和感谢。

武汉抗击疫情的成效振奋了疫情中的世界各国人民。很多发生疫情的国家积极借鉴中国经验，效仿“武汉模式”，采取交通管控、建设方舱医院等举措。“武汉提供了一个窗口，让人们了解不可预知的后病毒时代的未来。”彭博社近日的报道指出。医学界权威期刊《柳叶刀》发表社论指出：“有证据表明，中国政府的巨大公共卫生投入已成功挽救了成千上万人的生命。各国政要可以从中国的经验中学习。”法国国家公共卫生委员会主席伯特兰认为，中国的隔离措施取得了非常好的效果，为法国提供了重要参考。“昨日法国向武汉派送物资，今日中国向法国施以援手。我们的友谊具有示范意义：只有国际社会齐心协力，才能赢取抗疫的最终胜利。”4月8日，一直坚守岗位的法国驻武汉总领事贵永华在致武汉的公开信中所作深情表述，折射了世界从武汉获得的重要启示和信心。

从寒雪纷飞的严冬，到樱花缤纷的暖春，决战之地阻击疫情取得重要成效，鼓舞世界各国人民。武汉唱响的生命之歌，透射着坚定不移的人类必胜信念。人们完全可以相信，只要秉持人类命运共同体理念，团结合作抗击疫情，疫情的阴霾终将被驱散，人类终将拥抱生机盎然的春天。

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 03 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)