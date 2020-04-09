中国给全球战疫送来“希望之光”（环球热点）

4月6日，加纳首都阿克拉的科托卡国际机场工作人员从包机上卸载物资。中国援助18个非洲国家的抗疫物资6日运抵加纳。除加纳外，这批物资还将在这里中转运往其他17个国家，以帮助当地抗击新冠疫情。

新华社记者 许 正摄

新冠肺炎疫情在全球暴发后，中国作为一个负责任的大国，积极向他国援助医疗防护物资。

习近平主席在G20峰会上发表重要讲话时表示，“ 中方秉持人类命运共同体理念，愿同各国分享防控有益做法，开展药物和疫苗联合研发，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助。”

国际社会普遍认为，中国的援助有效缓解了疫情严重国家的医疗防护物资紧缺问题，为世界战疫提供了巨大助力。

危急时刻 伸出援手

世界卫生组织4月8日发布的全球新冠肺炎疫情最新统计数据显示，全球累计死亡病例已超过7万例，累计确诊病例已超过128万例。

面对这一全球性危机，中国积极向世界各国援助抗疫物资，切实有效帮助他国抗疫。美国彼得森国际经济研究所网站说，中国的医疗物资给世界抗疫“带来了希望之光”。

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯工贸部新闻处表示，中国向俄运送了26吨人道物资，包括医用口罩、防护口罩、防护服、一次性手套、鞋套和红外线体温计。

意大利新冠肺炎疫情暴发后，中国第一时间向其伸出援手。据意《晚邮报》报道，意大利都灵市与北京之间已建立起一座“空中桥梁”，用于运送中国向意捐赠的在国际市场上难以获得的医疗用品。

此外，中国积极援助广大发展中国家抗击疫情。当地时间4月6日上午，满载着中国政府援助中西非地区18国的医疗物资包机抵达加纳首都阿克拉。

外交部发言人华春莹3月31日表示，中国政府已向120个国家和4个国际组织提供了包括普通医用口罩、N95口罩、防护服、核酸检测试剂、呼吸机等在内的物资援助。

中国及时伸出援助之手，得到了国际社会的广泛好评。

塞尔维亚国防部长在3月27日谈到中国和塞尔维亚共同抗击病毒时表示，“塞尔维亚人民知道中国人民是我们的好朋友，在困难时期铸就了钢铁般的友谊。”

疫情在特立尼达和多巴哥发生后，中方第一时间向特多政府提供一系列抗疫资料、筹集援助物资。特立尼达和多巴哥总理罗利称：“中国是值得信赖的真朋友。”

复工转产 产能强劲

“中国是一个知恩图报的国家。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽在接受本报采访时表示。此前，外交部发言人耿爽在外交部例行记者会上表示，我们永远不会忘记在中国疫情最严重的时候，国际社会对中国提供的政治支持以及79个国家和10个国际组织为中国人民提供的抗疫物资援助。“因此，当疫情在中国基本得到控制后，中国要投桃报李。”阮宗泽指出。

据英国《金融时报》报道，欧盟委员会主席冯德莱恩此前在讲话中感谢中国为欧盟抗击疫情提供支持，她同时表示，“中国没有忘记今年1月欧盟对中国的支持。”

“此外，中国秉持人类命运共同体的理念。疫情不分国界，如果疫情在全世界持续暴发，最终也会影响中国。此时，帮助别人也是在帮助自己。”阮宗泽表示。

此前，面对国内外的抗疫形势，习近平主席指出：“疫情在多国多点发生，形势令人担忧。国际社会应当加紧行动起来，有效开展联防联控国际合作，凝聚起战胜疫情的强大合力。”

“中国积极援助他国医疗物资反映了我国口罩等医疗物资产能强劲。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受本报采访时表示，“此外，疫情发生后，中国积极推动生产医疗物资的企业复工复产，并推动相关企业转产相关医疗物资所必需的原料，从而扩大医疗物资产能。”

据悉，疫情暴发后，中国石化党组决定，针对当前全国疫情防控形势严峻、口罩核心原料紧缺的局面，利用自有原料生产优势，立即组织货源，快马加鞭建设10条熔喷布生产线。熔喷布是生产口罩的核心原料，是口罩的“心脏”。

雪中送炭 合作应对

“面对突发的疫情，很多国家都措手不及。可以看到，目前国际社会对医疗物资的需求呈井喷的态势，比如很多地区面临‘口罩荒’的局面。因此，中国对国际社会进行医疗物资援助，实际上是‘急人之急’‘雪中送炭’的行为。”阮宗泽指出。

未来，中国将如何继续对国际社会施以援手？

阮宗泽指出，中国将根据不同的情况进行不同的援助。针对医疗条件较好的发达国家，他们目前面临着“有钱但买不到物资”的现状，因此，我们将为他们在中国的采购提供便利。

白明认为，中国政府应运用各项政策继续大力支持生产医疗物资的企业生产。相关企业则应适当扩大产能，并确保医疗物资的质量。

G20特别峰会上，习近平主席呼吁：“当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”

对此，阮宗泽认为，世界各国都是紧密相连的。因此，一个国家的胜利还远远不够，只有全球都取得了胜利，我们才能说这场抗疫战取得了最终胜利。未来，中国也必将和国际社会站在一起，共同携手应对疫情的考验。

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