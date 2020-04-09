守望相助 休戚与共（大使随笔）

新冠肺炎疫情是全人类面临的共同挑战。在疫情发生之初，匈牙利政府第一时间向中方捐赠医用口罩、防护服等急需的医疗物资，为中国政府和人民全力抗击疫情提供了宝贵支持。匈牙利国会主席克韦尔、国会常务副主席兼匈中友好议员小组主席玛特劳伊、外交与对外经济部部长西雅尔多、创新与技术部部长鲍尔科维奇、工人党主席蒂尔默等政要，纷纷表达对中国举全国之力抗击疫情的高度评价和坚定支持。

面对突如其来的疫情，中匈之间深厚的传统友谊得到充分体现。匈牙利社会各界纷纷以不同形式表达对中国抗击疫情的坚定支持。布达佩斯市、久尔州、琼格拉德州政府向中国的友好省市致信表达慰问和支持，诺格拉德州政府向中国友好省份贵州捐赠防疫物资。匈国会匈中友好议员小组多位议员、匈中双语学校师生等友好人士纷纷用中文录制“中国加油”“武汉加油”视频。许多匈牙利民众在中国驻匈牙利大使馆新媒体账号下留言，为中国加油打气。

当前，匈牙利面临的防疫形势日趋严峻。中方向西雅尔多致函表示慰问和支持，同时也积极同包括匈牙利在内的欧洲国家开展抗击疫情国际合作，向匈牙利有关主管部门提供最新版中国政府新冠肺炎诊疗及防控方案，举办中国—中东欧国家新冠肺炎疫情防控专家视频交流会，分享中国疫情防控和救治等方面经验。中方对匈牙利政府在华采购防疫物资给予便利，相关医疗物资陆续抵匈，为匈方疫情防控工作增强了能力和信心。

旅居匈牙利的华侨华人、中资企业人员和中国留学生等密切关注中匈卫生部门的相关建议，提高防控意识，本着对自身和对所在国负责的态度，自发组织志愿者帮扶队伍，扶困解忧。旅匈华侨华人社团还与匈牙利中医药学会合作，配制中草药茶，免费赠饮，帮助当地民众和同胞提高免疫力。匈牙利出现疫情后，旅匈华侨华人社团立即行动起来募集善款，向匈牙利收治新冠肺炎患者的圣拉斯洛传染病医院捐款5500多万福林（1元人民币约合48福林），向匈红十字会等机构捐款340万福林和价值4400万福林的生活物资。多家在匈中资机构也积极向匈牙利卫生防疫部门提供了捐赠。这些义举都体现了两国守望相助、休戚与共的精神，也进一步深化了两国人民的友谊。

病毒无情人有情。在疫情面前，中国和匈牙利两国和两国人民始终站在一起，共同谱写了新的动人篇章。当前，中匈两国政治互信不断巩固，务实合作和人文交流等各领域合作持续推进。我相信，在国际社会合作应对疫情的斗争中，构建人类命运共同体的理念必将更加深入人心，中匈友好将更加牢固，两国关系将迎来更加美好的未来。

（作者为中国驻匈牙利大使）

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 03 版）

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