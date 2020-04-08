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综述：疫情困扰美国海军 航母风波波及高层

2020年04月08日19:29  来源：新华网
 
原标题：综述：疫情困扰美国海军 航母风波波及高层

　　新华社华盛顿4月7日电 综述：疫情困扰美国海军　航母风波波及高层

　　新华社记者孙丁　徐剑梅　邓仙来

　　美国代理海军部长托马斯·莫德利7日辞职。此前，他因解职美海军核动力航空母舰“西奥多·罗斯福”号舰长布雷特·克罗泽而受到诸多批评。

　　分析人士指出，在美国海军备受新冠疫情困扰之际，克罗泽遭解职一事严重挫伤部队士气，因此莫德利辞职并非出人意料。

　　为遏制新冠病毒在“西奥多·罗斯福”号上传播，克罗泽此前致信海军高层，呼吁尽快让船员下船隔离。这封求助信被美国媒体曝光后引发舆论广泛关注。但美国海军高层认为克罗泽应对疫情不专业，有损美国海军甚至美国政府的形象。随后，莫德利宣布解职克罗泽。

　　此后，莫德利亲自前往停靠在关岛的“西奥多·罗斯福”号上，向船员们“训话”。据美国媒体披露，莫德利在讲话中对克罗泽破口大骂。

　　莫德利的做法在美国国内引发很大争议。舆论认为，美国海军曾于2017年发生两起军舰撞船事故，造成17名美军船员丧生，而当时的军舰指挥官并没有很快遭到解职，相关调查持续了数月。相比之下，莫德利解职克罗泽的决定过于草率。美国国会众议员、前美国海军陆战队成员鲁宾·加莱戈认为，克罗泽因保护属下而被惩罚，这可能会影响海军士气。

　　莫德利起初坚持为自己辩护，不过随后便向克罗泽和“西奥多·罗斯福”号船员发表致歉声明，并宣布辞职。有媒体认为，莫德利的态度转变是美国国防部长马克·埃斯珀施压的结果。

　　美国《华盛顿邮报》说，莫德利除了辞职几乎没有其他选择。他不仅得罪了在基层工作的船员，许多军方高层人士和退伍军官也认为他在“西奥多·罗斯福”号上的讲话“过火了”。

　　这一风波引发了美国国内对海军抗疫情况的担忧。美国国会参议院军事委员会主席詹姆斯·英霍夫说，海军高层的震荡让他感到不安，海军在当前艰难时期需要一个稳定、有能力的领导层。

　　目前，疫情正在美国军队内部不断蔓延。根据美国国防部数据，截至7日，美军各军种共有1521名现役人员确认感染新冠病毒，比前一天增加86例，其中海军感染人数最多。

　　美国海军部7日说，“西奥多·罗斯福”号上约5000名官兵中，61%的人员已接受新冠病毒检测，约2000人被转移上岸。包括克罗泽在内，舰上确诊官兵已达173人。

　　此外，有媒体报道，美国海军“尼米兹”号、“罗纳德·里根”号和“卡尔·文森”号三艘航空母舰也有船员的新冠病毒检测呈阳性。

　　为稳定军心，埃斯珀表示，美国海军已经对克罗泽被解职一事启动调查。他说，美国海军当下有三大任务，其中首要任务是确保船员健康和安全，另外两项任务是让“西奥多·罗斯福”号尽快安全地重返海上以维持美军战备状态，以及全力支援联邦政府应对疫情。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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