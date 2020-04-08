原标题：综述：全球并肩抗疫 中国彰显担当

新华社北京4月8日电 综述：全球并肩抗疫 中国彰显担当

新华社记者

世界卫生组织7日公布的数据显示，中国以外新冠确诊病例超过119万例。疫情没有国界，是人类共同的敌人。在这场全球抗疫“大考”中，中国与其他各国携手作战，积极分享抗疫经验，并提供物资援助和派遣专家队伍，彰显大国担当。

分享抗疫经验

南非目前是非洲确诊病例最多的国家。面对当地日趋严重的疫情，中国驻南非大使馆日前组织了中国专家视频交流会，与南非卫生系统官员及专家分享中国抗疫经验。南非卫生部长穆凯兹感谢中国“雪中送炭”。

截至目前，中国已同全球多个国家以及国际和地区组织举行类似的视频会议，主要围绕病毒检测、病例追踪、防控措施等问题进行深入交流。

世界卫生组织指出，中国在防控疫情方面积累了非常重要的经验，非常有效地控制了疫情传播。各国应分享抗疫经验和疫情信息，互相借鉴学习，采取及时有效的防控措施。

提供物资援助

疫情无情人有情。不少受疫情影响的国家缺少口罩、防护服、核酸检测试剂、呼吸机等医疗物资，中国第一时间伸出援手，多国对此表示感谢。

非洲是国际公共卫生安全的薄弱环节。中国援助18个非洲国家的抗疫物资6日运抵非洲，包括呼吸机、N95口罩、防护服、手套等医疗设备和防护用品；由马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会向54个非洲国家捐赠的大量医疗物资近日也陆续抵达非洲。非洲联盟表示，这些医疗物资将极大增强非洲应对新冠肺炎疫情的能力。

同样收到中国物资援助的还有中东地区疫情最为严重的国家——伊朗。伊朗卫生部主管国际事务的副部长阿萨迪拉里表示，当前伊方抗击疫情已进入关键时期，中方此时给予援助十分重要，有效缓解伊面临的物资短缺等困难。

据悉，中国已向120个国家和4个国际组织提供了包括普通医用口罩、N95口罩、防护服、核酸检测试剂、呼吸机等在内的物资援助。

法国前总理拉法兰在接受新华社记者采访时指出，在全球应对新冠肺炎疫情过程中，中国充分开展国际合作，向法国等国家提供医疗物资援助，积极分享抗疫经验，展现了大国担当。

派遣专家队伍

在欧洲国家中疫情最为严重的意大利，每天确诊和死亡人数不断上升，医疗系统超负荷运转，防护物资紧缺。截至目前，中国先后派出三批医疗专家组赴意大利分享抗疫经验。

意大利托斯卡纳大区主席罗西衷心感谢中国专家组专程赴意驰援，认为中方捐助的物资切实解决意大利燃眉之急。他说，在意大利疫情大规模蔓延时期，中方及时施以援手，这是意中团结一致、共克时艰的真实写照。

还有意大利网友写道：“中国一直向意大利提供援助。‘一带一路’的纽带比以往任何时候都强大。”

除意大利以外，中国还向伊朗、伊拉克、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、委内瑞拉、老挝等国派遣了医疗专家组。

委内瑞拉总统马杜罗近日在电视讲话和社交媒体中对中国抗疫医疗专家组表示欢迎，并说“这是真正的人道主义援助，感谢中国政府和人民对委人民的支持”。

中国与世界各国并肩抗疫，用实际行动诠释人类命运共同体理念。正如世卫组织总干事谭德塞日前所说，未来几天、几周以及几个月将“考验我们的决心，我们对科学的信赖和我们的团结互助精神”，应对疫情的要点是同舟共济。（执笔记者：冯玉婧；参与记者：沈忠浩、刘曲、彭立军、程婷婷、陈霖、袁梦晨、夏鹏、王瑛、徐烨、徐永春）

(责编：刘洁妍、杨牧)