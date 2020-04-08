人民网北京4月8日电（记者 李欣怡）4月8日，“战胜疫情：中国—东盟经贸合作”论坛召开。中国和东盟有关国家代表、国家能源集团国华电力公司代表和中铁二十一局集团国际公司代表以线上视频形式，讨论增进经贸合作、共同战胜疫情。

中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在会议致辞时谈到，目前，东盟十国正在结合本国国情，实施越来越严厉的防控疫情措施，并不断加大防控疫情的经济投入。同时，东盟各国纷纷实施了应对疫情的经济配套政策，努力减少疫情给经济社会带来的灾难。

中国与东盟国家既是友好近邻，又互为重要的经贸合作伙伴，命运与共。疫情发生后，双方相互配合和扶持，共克时艰，积极进行防控合作。今年1-2月份，东盟历史性成为中国第一大贸易伙伴。许宁宁认为，加强中国和东盟双方经贸合作是战胜新冠肺炎疫情的重要举措。

2020年是中国—东盟数字经济合作年。许宁宁表示，在当前双方共同抗疫期间，应积极探索实施电子商务合作、线上远程医疗合作、线上抗疫物资贸易合作、线上商机对接合作等，开拓合作发展新空间，共同打造数字丝绸之路。

与会嘉宾坚信，在各方的积极配合和共同努力下，一定能共克时艰，创造区域经济的新发展。

本次会议由中国—东盟商务理事会和国家能源集团国家电力公司、神华国华（印尼）爪哇发电有限公司联合主办，中铁二十一局集团国际工程有限公司协办。

(责编：刘洁妍、杨牧)