新冠肺炎疫情导致全球第二季度工作时间减少6.7%

人民网北京4月8日电 （记者李琰）记者从国际劳工组织驻华代表处获悉，国际劳工组织8日在日内瓦总部发布最新监测报告，预计新冠肺炎疫情将使今年第二季度全球工作时间减少6.7%，相当于1.95亿全职工人第二季度工作时间总和。其中，阿拉伯国家（8.1%，约500万名全职人员工时总和）、欧洲（7.8%，约1200万名全职人员工时总和）和亚太地区（7.2%，约1.25亿名全职人员工时总和）将出现大幅下跌。

国际劳工组织《监测报告第二版：2019冠状病毒病和劳动世界》将新冠肺炎疫情描述为“第二次世界大战以来最严重的全球危机”，并对其3月18日发表的一份研究报告进行了更新。新版报告涵盖了有关疫情对各行业和地区影响的信息。

“在发达国家和发展中国家，工人和企业都面临着灾难”，国际劳工组织总干事盖·莱德表示：“我们必须迅速、果断、团结一致地采取行动。正确的、紧急的措施将决定生死存亡。”

根据这项新的研究，有12.5亿劳动者身处面临“大量和毁灭性”裁员以及工资和工作时间大幅减少的高风险行业。其中，酒店业、餐饮业、制造业、零售业及商业管理活动等行业面临危险最大。许多人从事低薪、低技能的工作，对他们而言，收入骤降是毁灭性的打击。

从地区角度看，这些“高风险”行业的劳动者比例，从美洲的43%到非洲地区的26%不等。报告警告称，其他地区，特别是非洲的非正规就业率较高，加上社会保障的缺乏、人口密度高、能力弱，给政府带来了严重的健康和经济挑战。

该报告还预计，不同收入群体的工作时长都将面临巨大损失，即便是中高收入国家（7.0%，约1亿全职人员工时总和）的员工损失也将远超过2008年国际金融危机的影响。

目前，在全球33亿劳动人口中，有超过4/5的劳动人口受到工作场所全部或部分关闭的影响。今年年底的失业人数有可能远远高于国际劳工组织最初预测的2500万人。2020年全球失业率的最终数字将在很大程度上取决于疫情形势变化和政策措施。

报告称必须采取大规模、综合性政策措施，着力于四大支柱领域：支持企业、就业和收入；刺激经济和就业；保护工作场所的工人；利用政府、工人和雇主间的社会对话寻找解决方案。

“这是联合国成立75年来国际合作面临的最大考验。”莱德说：“一国损则俱损。我们必须找到能够帮助全球社会各个阶层的解决方案，尤其是那些最为脆弱或无能为力的群体。”他强调称：“我们今天做出的选择将直接影响这场危机的发展方向，进而影响数十亿人的生活。通过正确的措施，我们可以限制其影响及其遗留的伤痕。我们必须着眼于更好地进行重建，让我们的新体系比导致这场危机发生的体系更加安全、公平和可持续。”

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