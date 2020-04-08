综合消息：中东地区疫情仍存高风险 “口罩令”渐成强制手段

新华社开罗4月7日电 综合新华社驻中东地区记者报道：7日，中东地区新冠疫情仍然存在高风险，强制戴口罩逐渐成为部分国家升级防控举措的手段。

伊朗卫生部7日宣布新增确诊2089例，累计确诊62589例。伊朗卫生部长纳马基表示，目前伊仍处于疫情应对阶段，尚未控制住疫情，但“部分省份有望在5月上旬取得重要成果”。伊朗总统鲁哈尼5日曾表示，将于11日开始在部分地区恢复“低风险经济活动”。伊朗舆论指出，虽然疫情有所缓解，但不能掉以轻心，政府内部对于疫情判断仍有不同意见。

土耳其7日宣布新增3892例，累计确诊34109例。过去几天数据显示，3月30日土耳其累计病例数破万，4月3日超2万，4月6日达3万。单日新增病例急剧增加让人担忧。分析人士指出，疫情扩散之初的松懈以及医疗资源的匮乏导致后期数据大幅攀升，且暂无缓解迹象。土卫生部长科贾7日在新闻发布会上再次强调隔离的重要性，以及在公共场所和工作场合必须戴口罩。

以色列卫生部宣布，7日新增确诊344例，累计确诊9248例，新增死亡病例8例，累计死亡病例65例。从12日7时起，6岁以上的所有人外出时必须戴口罩。以色列总理办公室7日晚发表声明说，总理内塔尼亚胡新冠病毒检测结果呈阴性，将于8日晚结束隔离。

摩洛哥政府6日晚宣布，为减少新冠病毒的传播，从7日起所有外出人员必须戴口罩。为保证口罩供应，摩境内的工厂已加大口罩生产力度。摩7日宣布新增64例，累计确诊1184例，累计死亡90例。

埃及在致力于控制疫情的同时保障民生。埃及总理马德布利7日说，埃及境内的工厂和公司应继续满负荷运行，以满足民众需求。埃及卫生部7日晚数据显示，当日埃及新增128例，累计确诊1450例；新增死亡9例，累计死亡病例94例。

此外，沙特阿拉伯当天新增272例，累计2795例；卡塔尔新增225例，累计2057例；阿联酋新增283例，累计2359例；科威特新增78例，累计743例；伊拉克新增91例，累计1122例；阿尔及利亚新增45例，累计1468例。（执笔记者：王昊；参与记者：陈霖、陈文仙、黄灵、吴丹妮、张淼、王薇、涂一帆、郑思远、陈斌杰、杨元勇、苏小坡）

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