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欧洲确诊病例持续增加 多国实施更严格措施

2020年04月08日14:08  来源：新华网
 

新华社里加4月7日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：欧洲各国7日发布的最新疫情数据显示，欧洲多地新冠确诊病例持续增加，疫情拐点尚未出现。多国实施更严格措施，民众仍须遵守出行限制规定。

荷兰国家公共卫生与环境研究所发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例777例，目前累计确诊19580例；新增死亡病例234例，创单日死亡人数新高，累计死亡2101例，病死率高达10.7%。

比利时国家公共卫生研究所发布公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例1380例，累计确诊22194例；新增死亡病例403例，累计死亡2035例。

卢森堡政府发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至2970例，累计死亡44例。

法国公共卫生部门公布的数据显示，经医院确诊的病例为78167例，过去24小时内新增3777例；在包括失能老人养老院在内的社会医疗机构中，确诊或疑似病例累计30902例。法国卫生总署署长萨洛蒙说，法国累计死亡病例10328例，较前一日增加1417例。所有死亡病例中，3237例来自失能老人养老院，82%的死亡病例年龄超过70岁。

英国卫生部的疫情数据显示，该国确诊病例累计达55242例，与前一天相比增加3634例，累计死亡病例升至6159例。

瑞士联邦公共卫生办公室7日公布的数据显示，瑞士及列支敦士登累计确诊病例升至22242例，比前一天增加590例，瑞士累计死亡病例达641例。数据显示，瑞士死亡病例年龄中位数为83岁，大多有基础病史，其中6%的人年龄小于65岁。

匈牙利新冠疫情防控中心官网的数据显示，该国新增确诊病例73例，累计确诊病例达817例；新增死亡病例9例，是自疫情暴发以来新增死亡病例最多的一天，累计死亡病例达47例。

据斯洛伐克官方公布的信息，截至6日晚24时，该国确诊病例达581例，较前一天增长47例，已治愈患者13名。

拉脱维亚疾控中心发布的数据显示，该国新增确诊病例6例，累计确诊病例548例；目前有41人入院接受治疗，死亡2例。

随着欧洲各国确诊病例持续增加，多国政府出台限制措施或延长出行限制期限。

法国巴黎市长和巴黎警察局7日共同发表声明宣布，巴黎市从次日起禁止民众在10时至19时之间进行户外体育运动。法国免疫学家、新冠疫情科学委员会负责人让-弗朗索瓦·德尔弗雷西7日表示，有迹象显示法国重症病例增长出现减缓，但法国医疗系统仍将面临两至三个星期的困难时期。

瑞士广播电视台7日报道说，瑞士联邦委员会将在4月16日之前就是否放宽管控措施做出决定。此前联邦政府宣布禁止5人以上聚会，关闭与保障基本生活无关的店铺和场所，禁令持续至4月19日。

比利时首相维尔梅斯6日宣布成立一个由10名专家组成的咨询小组，为解除封禁措施提供决策参考。专家小组组长、安特卫普大学医院传染病和热带医学系主任埃丽卡·弗利格表示，比利时疫情正在接近拐点，但“此时谈论解禁日期及解禁方式为时尚早”。封禁措施的放宽或收紧将视疫情发展适时调整。

希腊两大知名旅游度假岛圣托里尼岛和米科诺斯岛7日均采取更为严格的封锁措施，并实施宵禁。目前，米科诺斯岛已有两人确诊，圣托里尼岛尚无确诊病例报告。

斯洛伐克政府说，从4月8日至13日，除工作、购物、看医生和丧葬活动外，限制人员流动。这一举措旨在防止复活节假期期间人们进行大规模探访，从而降低病毒在该国扩散的风险。

拉脱维亚政府7日决定将目前正在实行的紧急状态期限延长至5月12日。拉政府3月12日宣布，自3月13日至4月14日进入国家紧急状态，以控制新冠疫情。

(责编：崔越、燕勐)
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