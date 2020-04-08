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安倍晋三就“紧急事态宣言”作出解释 坚决避免“三密”行为

2020年04月08日11:24  来源：人民网-国际频道
 

人民网东京4月7日电（李沐航）当地时间7日晚19点，日本首相安倍晋三召开新闻发布会，就国家宣布“紧急事态宣言”向东京等7个地区民众做出说明。安倍晋三表示，截止到5月6日的一个月期间，“紧急事态宣言”实施地区将以减少7至8成人与人的接触为目标，从而降低感染扩大范围，希望当地民众尽量克制，不要外出。

安倍晋三表示，为了能够维持日本医疗体系的正常运转，在考虑进一步加强医疗物资供给的同时，政府决定将轻症及无症状患者移至住宿设施进行疗养。可以明确的是，关东地区的连锁酒店可提供1万个房间，关西地区连锁酒店可提供3000个房间接收患者。

早已没有时间再犹豫

安倍晋三指出，即使不断努力防护，但以城市为中心的感染者仍在急剧增加，医院的病床数量已明显接近临界点。医疗从业者身心压力越来越大，医院正成为非常危险的场所。由于考虑到疫区的医疗体系现状，基于法律，政府认为已需要发布“紧急事态宣言”。

安倍晋三表示，针对新冠病毒感染最为严重的东京地区，本月将对在2020年东京奥运会期间预备给警察使用的宿舍进行改造，警察宿舍改造后最多可容纳800名轻症患者。同时根据需要，也会动员自卫队等的医疗工作者参与。

减少7至8成民众外出

关于减少民众间互相接触，安倍晋三强调，为了抑制感染进一步扩大，改变国民既往活动习惯是非常重要的。除了维持生活所需的必要外出，呼吁东京等7个地区的民众不要随意出门。安倍晋三指出，根据政府专家小组推算，如果外出人员可减少7成至8成，2周后感染扩大的趋势将会得到相应抑制。关于具体实施办法，安倍晋三表示，除维持社会正常运转的必要工种外，其余人员需要居家办公或远程办公；如在特殊情况下一定需要外出办公，则需采取轮班出勤制度，工作人员至少减少7成；人与人之间需要保持充分距离从而防止飞沫传染；灵活运用线上学习以及线上就医；坚决避免“密闭、密集、密接触”的“3密”行为。

安倍晋三特别指出，新冠病毒的可怕之处是很多人虽然完全没有症状，其实却已经感染。因此，尤其以年轻人为主，希望所有的人都要有“自己可能已经是感染者了”的意识。

提供108兆日元紧急经济对策

关于疫情对经济的影响，安倍晋三表示，不仅是世界经济，日本经济现在正面临战后最大的危机。日本政府也会提供相当于国内生产总值20%的紧急经济对策，总额将达到108兆日元（约合人民币约7兆元）。

不会采取“封城”措施

对于日本民众关心的是否采取“封城”的问题，安倍晋三直言，本次实施的“紧急事态宣言”不会采取”封城“措施。他说：“就目前东京、大阪的感染风险来看，只要避免不必要的外出，正常生活，感染风险是绝对不高的。也希望当地民众严格控制自己行为，不要前往其他地区。”

安倍晋三还强调，为了维持稳定的社会运转，政府将与各地方自治体一同努力，确保电力、煤气、通信、金融、垃圾处理等服务的正常运转，一切都将一如既往的进行。

安倍晋三还表示，老年人护理、保育所等需要有人力服务的领域以及食品等生活必需品的生产、加工、物流、零售等行业也需要正常运转，以确保民众的正常生活。

其它地区也要注意“3密”

安倍晋三对于其他地区民众表示，虽然没有实施“紧急事态宣言”，但是感染何时会扩大我们并不知道。这也就意味着，除了7个地区外，其他地区民众也要十分注意“3密”问题。

不对个别停业企业进行补偿

围绕政府所提出的紧急经济对策相关问题，安倍晋三认为，临时停止或延期举办部分活动以及要求民众夜晚不要外出等，一定程度上会使一些行业受到较大影响，但是政府不会对个别领域进行补偿，而是希望将现金给到确实有困难的一方。

对于中小企业的无息、无担保融资问题，安倍晋三将于8日在首相官邸会见金融机构相关责任人，就进一步推进融资进行磋商。

此外，对于部分因受疫情影响导致收入下降的家庭，政府将给予30万日元（约合人民币1.9万元）补助的这一措施，安倍晋三就此表示，自民党有过要一次性支付的讨论，但是我们希望还是将补助直接给到真正收入严重下降的家庭。我们会尽快通过补充预算案，在5月尽快实施。

(责编：贾文婷、燕勐)
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