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非洲新冠确诊病例破万 仅2国未报告确诊病例

2020年04月08日11:05  来源：新华网
 

新华社内罗毕4月7日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾控中心7日公布的新冠疫情数据显示，非洲累计确诊病例达10075例，累计死亡487例，治愈913例。非洲54个国家中只有科摩罗和莱索托未出现确诊病例。

7日，南非新增63例，累计1749例；喀麦隆新增27例，累计685例；塞内加尔新增11例，累计237例；刚果（金）新增19例，累计180例；肯尼亚新增14例，累计172例；几内亚新增16例，累计144例；吉布提新增31例，累计121例；多哥新增7例，累计65例；刚果（布）新增11例，累计60例；马里新增9例，累计56例；埃塞俄比亚新增8例，累计52例；加蓬新增3例，累计33例；津巴布韦新增1例，累计11例；乍得新增1例，累计10例；马拉维新增3例，累计8例。

马拉维报告了首个死亡病例；埃塞俄比亚确诊病例中，年龄最小的为9个月大的婴儿；赞比亚、卢旺达、塞拉利昂、利比里亚、莫桑比克等国7日无新增确诊病例，莫桑比克已连续6天无新增病例。

为防控疫情，目前许多非洲国家采取了“封城”、停飞航班、宵禁等举措。7日起，肯尼亚所有高尔夫俱乐部关闭，开放式的体育俱乐部和运动场地必须严格遵守社交距离要求。肯尼亚6日宣布关闭疫情严重的内罗毕市区和三个沿海郡的进出通道。喀麦隆交通部7日发文，要求从8日起，公路、飞机、铁路、海运、河运等公共交通旅客一律戴口罩。

南非央行说，受本次疫情和“封城”的影响，预计今年南非将会减少约37万个工作岗位。

为控制疫情给经济带来的负面影响，世界银行将为尼日利亚提供约8200万美元抗疫资金支持；几内亚总理6日晚宣布将出台一系列经济计划，预计投入约3.15亿美元。

此外，世卫组织对某些科研人员提出将非洲作为疫苗“试验场”的说法表示“最强烈的谴责”。加蓬防疫负责人7日表示，就目前引起争议的在非洲试验新冠疫苗的问题，加蓬没有接到试点要求，也拒绝今后的相关要求。（执笔记者：白林；参与记者：储信艳、王守宝、王松宇、郑扬子、邢建桥、赵宇鹏、聂祖国、乔本孝、肖玖阳、王林园、荆晶、吴长伟、张改萍、张玉亮、许正、郭骏）

(责编：崔越、燕勐)
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