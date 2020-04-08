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王毅同孟加拉国外长通电话

2020年04月08日09:44  来源：新华网
 

新华社北京4月8日电 4月7日，国务委员兼外交部长王毅应约同孟加拉国外长穆明通电话。

王毅表示，中孟两国是友好近邻，始终相互理解、相互支持。在中国人民抗击疫情的紧要关头，孟加拉国政府向中方表达慰问，提供支持。目前，疫情在全球多点暴发，孟加拉国确诊人数有所增加。中方一直高度关注南亚地区疫情的发展，建议孟加拉国政府提早加强预防和管控，以便疫情一旦扩大蔓延时能够有效应对。

王毅表示，中方始终秉持人类命运共同体理念，向孟方及时援助了一批抗疫物资，并动员中国企业向孟方提供支持。我们愿根据疫情发展向孟方提供更多援助，毫无保留地分享抗疫信息和经验，并派遣医疗专家组赴孟协助抗疫。作为负责任大国，中国将同孟加拉国等邻国坚定站在一起，携手与病毒作战，抵御疫情对世界经济的冲击，尽可能维系正常的国际产业合作，保护地区和世界人民的安全和福祉。相信在哈西娜总理领导下，孟政府和人民一定能够战胜疫情，中孟友谊也能在抗击疫情过程中得到升华。中方希望孟政府继续给予在孟中国公民必要的协助和关照，确保他们的安全和健康。

穆明表示，孟方高度赞赏中方疫情防控工作取得显著成效，认为中方的表现为世界各国树立了标杆。孟方感谢中方及时为孟方抗击疫情提供的援助，希望能继续在口罩、呼吸机等抗疫物资方面得到中方的支持。在此困难时刻，中方给予孟方的宝贵支持再次证明，中国是孟加拉国最值得信赖的朋友和伙伴。

双方还就若开邦有关问题交换了意见，孟方希望尽快启动遣返工作，中方表示愿为此继续发挥斡旋作用。

(责编：崔越、燕勐)
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