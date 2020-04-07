综合消息：分享抗疫宝贵经验 推动形成全球合力——多国专家学者积极评价中国发布新冠肺炎疫情信息、推进疫情防控国际合作纪事

新华社北京4月7日电 综合新华社驻外记者报道：《中国发布新冠肺炎疫情信息、推进疫情防控国际合作纪事》6日发布后，多国专家学者在接受新华社记者采访时表示，中国及时透明发布和分享新冠肺炎疫情信息和研究成果，采取有力防控举措，取得显著成效；中国为其他国家提供防控疫情宝贵经验，支援医疗物资，有力推动形成全球合力抗疫。

信息分享及时 防控措施有力

多国专家学者表示，中国及时透明发布和分享新冠肺炎疫情信息和研究成果，采取有力防控举措，取得显著防控成果。

法国中国问题专家索尼娅·布雷斯莱说，中国极为注重疫情信息的透明和公开，举行各种新闻发布会和专家会议，不断向外界介绍疫情变化、抗疫进展和对病毒的研究成果。中国与世界卫生组织在抗击新冠病毒方面密切合作，并及时提醒世界医学界和科学界新冠病毒的潜在危险性。

巴基斯坦公共卫生事务专家、玛丽亚姆纪念医院首席执行官希迈勒·达乌德·阿拉因说，中国疫情信息公开，让其他国家对这种疾病有更多了解，帮助各国减轻疫情大流行的冲击。

韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐说，中国政府为应对疫情实施了全面、具体、细致的防控措施，涉及社会的方方面面，比如人人戴口罩、严格监测体温、快速建成使用临时医院等，在疫情防控方面取得显著成果。

白俄罗斯对外友协主席尼娜·伊万诺娃说，中国人民英勇抗击新冠病毒，坚定地向全世界展示中国人民的团结和凝聚力。全世界都看到，中国在疫情暴发后第一时间采取坚决、快速、大规模的措施，其显著成果有目共睹。

肯尼亚国际问题专家阿德希尔·卡文斯说，经过艰苦努力，中国疫情防控形势持续向好，这也为世界其他国家抗击疫情带来希望。

提供物资援助 推动抗疫合作

多国专家学者表示，中国不仅为其他国家提供宝贵经验和技术，还向多国支援医疗物资，派遣医疗专家组，有力推动国际抗疫合作。

金珍镐认为，中国在应对疫情中展示了强大的动员力、组织力，广大民众主动配合，提高了抗疫的整体效率。中国的疫情防控经验、技术可以为其他国家提供借鉴。

墨西哥工业发展和经济增长研究所所长德拉克鲁斯说，中国将防疫中的案例和经验提供给其他国家，世界需要中国经验。

布雷斯莱指出，中国向包括法国、意大利和西班牙在内的欧洲国家提供大量医疗援助和支持，为世界抗疫合作做出巨大贡献，树立模范榜样。她认为，中国不仅提供了重要的医疗物资，还不断和世界各国分享抗疫的经验。中方提供的新冠肺炎治疗措施为法国一线医生救治患者提供了重要参考。

委内瑞拉加拉加斯中学教师索尼娅·罗梅罗说，中国对委医疗经验和技术的帮助和交流对委抗疫工作非常重要，中国医疗队来委体现真正的国际人道主义精神。中国在这场全球危机中表现出非凡的伟大。通过提供医疗物资和向多个国家派遣医疗队，中国有力支持了很多国家抗疫工作。

卡文斯说，中国与国际社会携手努力，向其他国家捐赠医疗物资、分享抗疫经验、派遣医疗人员前往支援，彰显了人类命运共同体理念。（参与记者：王瑛 徐烨、郝云甫、高路、朱婉君、唐霁、储信艳、魏忠杰、陆睿、吴昊、刘天）

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