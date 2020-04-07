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通讯：你们的支持温暖人心——记在美华人向当地医护人员捐助防疫物资

2020年04月07日18:41  来源：新华网
 
原标题：通讯：你们的支持温暖人心——记在美华人向当地医护人员捐助防疫物资

　　新华社华盛顿4月6日电　通讯：你们的支持温暖人心——记在美华人向当地医护人员捐助防疫物资

　　新华社记者熊茂伶

　　“谢谢你们惊人的慷慨！你们的支持温暖人心！”这是美国马里兰州一家医院管理人员，6日晚向在美华人志愿者组成的抗击新冠疫情“华人支援医院”行动团队发来的信息。

　　当天早些时候，“华人支援医院”行动团队将2.4万只医用外科口罩送到马里兰州的3家医院，为医护人员解了燃眉之急。

　　家住马里兰州蒙哥马利郡的许若慧是这个行动团队的发起人。她告诉记者，她到附近医院就诊时发现门诊医生没有戴口罩，得知当地医院急缺口罩等基本防护物资，于是她和朋友联合发起了“华人支援医院”行动。目前团队里有约20名志愿者。

　　“让我感动的是，我们的呼吁很快就得到积极响应。”许若慧说，团队分工细致，虽然工作十分烦琐，但志愿者们都很尽心。“我们又要上班，又要做义工，几乎每天都忙到下半夜才休息。”

　　目前“华人支援医院”行动团队已采购到11万只医用外科口罩、3000多只N95口罩、1000套防护服、300多只可重复使用的面罩。这些防护物资大部分来自中国，将陆续捐给周边的12家医院。

　　行动联合发起人赵亮说，最初只是想找一些口罩捐给一两家医院，没想到受到这么多人的支持。据了解，赵亮发起的募捐平台已收到捐款超过10万美元，捐款者超过900人，其中绝大部分是当地的华人。

　　门宇欣是这个团队负责与当地医院对接的志愿者。她告诉记者，与多家医院联络人交流后发现，周边医院普遍缺乏防护物资，交流中她能感受到院方人员对疫情的焦虑，同时还有对捐助的感激。她说，12家医院中有的医院捐助流程比较烦琐，但到6日也已全部对接完毕。

　　在首都华盛顿、马里兰州、弗吉尼亚州等地，还有很多像“华人支援医院”这样的华人捐助团队。他们汇集在一个微信群里，交流信息、互通有无、相互帮助。群公告里列出了各个团队的联系人、捐款平台，以及已经联系的医院名称。

　　家住弗吉尼亚州费尔法克斯郡的苏曦是另一个团队的组织者。他对记者说，团队30多名志愿者正在对当地的医护人员进行精准捐助，主要面向弗吉尼亚州、首都华盛顿的医护人员，还有一些捐给马里兰州、疫情严重的纽约州等。

　　苏曦说，目前团队已采购了1.2万只医用外科口罩、约400多只工业用N95口罩，其中大部分已经送到急需口罩的医护人员手中。“尽量帮助医生撑过一个星期，看看医院的供应能否跟上，或者他们有别的渠道可以弄到。”

　　苏曦说，很多华人医生都在积极为同事们寻找口罩资源。“在美国，华人医生在抗击疫情中是绝对的中坚力量，他们保护了自己的同事。”

　　“保持社交距离加大了人与人之间的物理距离，而共同抗击疫情拉近了人与人之间的心理距离。”苏曦说，为了表示谢意，许多医护人员给捐助团队送来了自己制作的面包和糖果，有的还送来自己钓的鱼。

　　据了解，在全美各州，大小规模的华人团体都在汇集海内外资源，积极支持当地抗击疫情。

　　“哪儿出了事都一样，不管是中国还是美国，到了哪儿都不能独善其身。我们不管生活在哪儿，都要尽量给社会作一些贡献。”赵亮说。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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