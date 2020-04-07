原标题：美国又一新冠病毒疫苗开始临床试验

新华社华盛顿4月6日电（记者谭晶晶）美国总统特朗普6日表示，美国研发的又一种新冠病毒疫苗当天开始一期临床试验。这是继美国首个新冠病毒疫苗mRNA-1273开展一期临床试验后，疫苗研发方面取得的新进展。

这种DNA（脱氧核糖核酸）疫苗名为INO-4800，由美国伊诺维奥制药公司研发。传统疫苗通常使用灭活病毒的方式研制，包含完整的病毒，而DNA疫苗使用了被称为质粒的一小段环状DNA片断，注射后能使细胞产生病毒的蛋白，从而激发免疫反应，安全性和可靠性较高。

位于费城的宾夕法尼亚大学医学院和位于堪萨斯城的药物研究中心6日同时开始临床试验，40名成年健康志愿者将参与。据伊诺维奥制药公司网站介绍，志愿者将间隔4周接受两剂疫苗注射。疫苗安全性及其激发的免疫反应等数据预计在今年夏末公布。此前动物实验显示该疫苗的免疫反应令人满意。

据介绍，伊诺维奥制药公司已生产了数千剂疫苗用于一期和二期临床试验。在开展临床试验的同时公司将继续扩大生产，在年底前准备100万剂疫苗用于后续试验和紧急使用。

为应对新冠病毒疫情蔓延，美国正加紧研发疫苗。由美国国家卫生研究院下属国家过敏症和传染病研究所和莫德纳公司合作研发的mRNA-1273疫苗目前已进入一期临床试验。美国强生公司3月30日也表示已确定首选疫苗，将在9月开始人体试验。

不过美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇认为，即便疫苗初期试验进展顺利，大规模应用也需要一年至一年半时间。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至6日晚，美国新冠确诊病例已超过36万例，死亡病例超过1万例。

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