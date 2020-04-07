联合国志愿人员组织官员为何点赞中国战“疫”志愿者？

联合国志愿人员组织全球执行协调员奥利维尔·亚当发表公开声明，致敬包括近50万名青年志愿者在内的参加抗击新冠肺炎疫情的中国志愿者和志愿服务组织，称赞他们在社区调研、防控宣传、紧急救助和心理辅助等领域发挥了重要作用，认为他们的不懈努力全面体现了奉献、责任和主人翁精神，是对志愿服务精神的完美诠释。

受到联合国志愿人员组织官员高度赞誉的战“疫”志愿者们做了什么？让我们一起走近他们，一起感受他们凡人星火、微光成炬的战“疫”经历。

图为武汉市武昌区华锦社区的志愿者为社区居民分装爱心蔬菜。新华社记者 程敏/摄

在武汉市，为了保障小区封闭管理期间居民基本生活，志愿者们既当信息员、采购员，又当分拣员、快递员。挨家挨户收集居民需求不怕琐碎，起早贪黑买药送货忙到凌晨，代购米面运送上门不辞艰辛。

19岁的志愿者张玉欣，辗转药店一天能跑上十家，光是排队买药就花费8小时。为了给一名危重症患者买上球蛋白，她从汉阳跑到汉口，“那一刻，我才真切地觉得自己送的是救命药。”

2020年2月23日，武汉市武昌区华锦社区的志愿者为社区居民送菜上门。新华社记者 程敏/摄

大年初二的晚上，来自安徽的石李峰马不停蹄，赶往武汉火神山医院建设现场。“我会安装铝合金门窗、板房，做焊工也没问题，现场肯定需要我这个工种，去了就能帮上忙。”

这个34岁的退伍军人，只有这样一个朴素而又简单的想法。到达现场后，经过岗前培训，石李峰成为火神山工地的一名工人。“主动前行的志愿者不止我一个，国家需要的时候，很多人都义无反顾。”

2020年3月3日，黄玉芹（右）在哈尔滨市上海新村社区给进入小区的居民测体温。新华社记者 强勇/摄

70岁的于庆河和69岁的妻子黄玉芹是两名老党员，两人的党龄之和超过80年。

疫情来袭，两位老人第一时间报名，投身到黑龙江哈尔滨平房区上海新村社区卡点值守一线。不值守时，老两口会回家准备一些热腾腾的饺子、小米粥、红糖水，给仍在工作的同志送去。

“虽然年纪大了，但还能干一些力所能及的活。”老两口说，儿子、儿媳都是防疫一线的医务工作者，自己也想上“前线”帮一把。

涓滴细流，汇入沧海。

全国志愿服务信息系统数据显示：1月20日以来，各地开展疫情防控志愿服务项目17.7万个，参与疫情防控的注册志愿者达361万人，记录志愿服务时间达1.16亿小时。

更多志愿者的战“疫”故事请看新华社记者撰写的文章《星火成炬—— 记战“疫”中的志愿服务英雄》

(责编：杨光宇、曹昆)