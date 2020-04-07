英国学者：中国是唯一完全控制疫情的国家 歪曲事实的言论将不攻自破

原标题：英国学者：中国是唯一完全控制疫情的国家

近日，英国伦敦经济与商业政策署前署长、中国人民大学重阳金融研究院研究员罗思义在接受“今日俄罗斯”电视台采访时表示，目前全球新冠肺炎疫情形势不容乐观，不是进行政治批判攻击的时候。中国的疫情应对经验证明，人们能够战胜新冠病毒，西方国家应积极与中国交流，听取中国的建议。

今日俄罗斯：目前中国的疫情情况如何？您认为，这场危机基本结束了，还是在逐渐改善，中国还有很长的路要走吗？

罗思义：疫情在中国暴发时，我恰巧离开了中国，但我每天都会和在中国的同事、在武汉的朋友多次沟通。我了解到，目前情况虽然还没有完全恢复正常，但不那么严重了。比如，我就职的研究所，同事们大约在两周前恢复了正常工作。

让中国人民非常有信心的是，目前的情况基本表明，人们是能够战胜这种病毒的。从最初关闭离汉通道，到如今几乎没有新增病例，大约用了8周时间。现在新增病例很少，因为中国采取了最严格的措施。

我的中国朋友非常关心其他国家和地区的疫情。有些国家对待疫情非常不严肃，缺乏准备，我的中国朋友们对此感到震惊。不采取严格管控措施的地方，情况难以得到控制，截至目前的全球确诊病例数据已证实了这一点。

今日俄罗斯：您是否认为中国对这场危机的应对非常好？您认为其他国家应该从中学习什么？

罗思义：是的，数据已经非常清楚地证明了这一点。不少人并不清楚的是，西欧和美国的疫情比中国严重得多。由于中国的人口比其他国家要多得多，所以完全通过数字来对比疫情是没有意义的。美国没有采取严格的措施，没有强制民众佩戴口罩，并且允许民众外出，这样做将使感染人数持续上升。

为了让民众待在家里，国家必须完善基础设施，要能够为民众提供食物和基本医疗物资。这就需要全面的社会动员。事实证明，中国是正确的。

今日俄罗斯：您是否认为，一些国家还是没有完全明白该怎么做？

罗思义：采取这样的措施确实很困难，因为国家必须要有强大的动员力和执行力。

我在之前接受采访时举了美国的例子。美国政府告诉民众，这不是封城，这是出行建议。我觉得，这样的措施根本没用。政府必须要正式封城，否则不会看到成效。我认为，其他国家会逐渐开始采取和中国类似的举措。

我不是在批评任何人，因为目前的形势不容乐观，现在不是进行政治批判攻击的时候。我只想让这些国家研究中国，而不是像西方媒体那样批评中国。这些国家应该积极地和中国交流，听取中国的建议。中国是制造业大国，可以帮助其他国家解决医疗设备短缺的问题。

今日俄罗斯：您认为世界将如何看待中国？

罗思义：现在的疫情依然不能掉以轻心。此前人们对病毒缺乏认识，所以在疫情初期的应对中，不可能做到完美无瑕，中国也没有说他们全都做对了。当中国开始采取措施后，他们的行动表明，确诊病例数的增长是可以阻止的。

我认为，目前的情形十分严峻，那些批评中国的无理言论不合时宜。新冠肺炎疫情是自二战以来最严重的全球性灾难事件。我的观点是，歪曲事实、无理指责的言论终将不攻自破。我们都知道，中国是目前唯一一个完全控制了疫情的国家。

(责编：冯粒、曹昆)