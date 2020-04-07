原标题：全球战疫：美确诊人数超36万 英首相入重症监护室

中新社北京4月7日电 综合消息：当地时间6日晚，世界卫生组织发布第77期新冠肺炎疫情报告称，截至欧洲中部时间6日上午10时，全球确诊病例已达到1210956例，死亡67594例。报告指出，世界范围内有90%的学生、超过1.5亿名儿童和年轻人受到停课等影响。

逾千名美士兵感染 英首相入重症监护室

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情数据显示，截至美东时间6日21时50分(北京时间7日9时50分)，美国累计确诊368079例，累计死亡10986例。

根据汇总的美国各州疫情报告数据，纽约州为疫情最严重地区，确诊病例超过13万例。此外，新泽西州、密歇根州等8个州确诊病例也都达到1万例以上。

据美媒援引五角大楼的消息，截至6日上午，已有1132名美国士兵感染新冠病毒。其中海军病例最多，为431例，包括“罗斯福”号航母上感染的150多名官兵。美国陆军工兵团将在全美18个州建设22个“野战医院”。

美国总统特朗普6日表示，美国已有179万人进行了新冠病毒检测。他还指出，纽约州和新泽西州将开始使用海军医疗船收治病患。

特朗普在6日的白宫疫情简报会上还特别提到，他十分关注英国首相约翰逊的病情。据英国方面消息，约翰逊6日晚因病情恶化，被转入重症监护室治疗。英国首相府发言人说，目前约翰逊意识清晰，将他转移到重症监护室只是预防性措施。发言人还表示，约翰逊被转移到重症监护室前已安排英国外交大臣拉布代表他处理有关事务。

目前，包括法国总统马克龙、西班牙首相桑切斯、荷兰首相吕特、欧盟委员会主席冯德莱恩、世卫组织总干事谭德塞等在内的欧洲多国政要和国际组织负责人都已通过答记者问、社交媒体等途径表达了对此消息的关心，祝愿约翰逊早日康复。

意、西趋稳 法国单日死亡数破800

意大利民事保护部门6日表示，截至当天18时，意大利累计确诊病例增至132547例，比上一日增加3599例，新增病例连续两天下降。重症病例也比上一日减少79例，连续第三天出现下降。意大利卫生部技术和科学委员会方面表示，当天的数据证实了过去几天显示的趋势，即管控措施在遏制病毒蔓延方面收到成效。

西班牙卫生部6日通报，过去24小时，该国新增4273例确诊病例，新增死亡637例。西班牙《国家报》称，该国6日单日新增确诊病例为3月22日以来最低，单日新增死亡病例为3月24日以来最低。

德国累计确诊病例目前已超过10万例。德国内政部6日宣布，自4月10日起，所有抵达德国的旅客都必须进行14天的自我隔离。由于德国此前已经禁止非欧盟居民入境，该措施将主要影响德国和欧盟居民。此外，图林根州耶拿市6日正式引入佩戴口罩的义务，要求市民购物和乘坐公交时佩戴口罩，这也是目前德国唯一一个要求民众佩戴口罩的城市。

根据法国卫生部6日公布的数据，法国死亡病例数在大幅攀升。单日死亡人数达833人，超越意大利、西班牙，现居欧洲国家首位。法国卫生部长维兰表示，要加大病毒测试力度，将对“最脆弱人群”展开大规模筛查行动，优先考虑老年人、残疾人以及护理他们的专业人员，努力降低养老院等场所的死亡人数。

日本将于7日发布紧急事态宣言

日本放送协会(NHK)消息称，截至6日晚，日本国内累计确诊病例达4083例。日本首相安倍晋三6日宣布，将于7日发布紧急事态宣言，对象地区为东京、千叶、埼玉、神奈川、大阪、兵库和福冈七个都府县，时间为期一个月。他同时表示，紧急事态并不是对城市进行封锁。

另一方面，受疫情扩散影响，驻日美军司令部6日宣布横田、横须贺等主要基地在内的日本关东地区美军基地进入“公共卫生紧急事态”，将采取严格措施控制疫情进一步蔓延。

韩国卫生部6日表示，来自大邱和庆尚北道的51名新冠肺炎患者，在康复解除隔离后的检测中再次呈阳性。

伊朗卫生部6日通报，截至当天中午，伊朗累计确诊病例60500例。据伊朗媒体报道，伊朗总统鲁哈尼在一次电视电话会议上宣布，在卫生部的监督下，“所有低风险经济活动将于11日恢复”，首都德黑兰的“低风险”经济活动拟18日恢复。

非洲仅剩3国暂未报告确诊病例

非洲疾控中心6日发布的最新数据显示，截至非洲东部时间6日9时，非洲确诊病例累计9198例。两周前，非洲累计确诊人数为1654例。两周之内，非洲确诊人数大幅增长。

在5日南苏丹成为非洲第51个报告新冠疫情的国家后，非洲仅剩3国暂未报告确诊病例。非洲疾控中心发布的图示显示，目前已有39个非洲国家和地区出现了本地传播病例。而疫情最严重的国家为南非、阿尔及利亚、埃及、摩洛哥和喀麦隆，疫情最集中的区域为北非地区。

另一方面，针对日前有西方国家科学家发表要把非洲作为疫苗试验场的言论，世卫组织总干事谭德塞6日对此严厉谴责，表示这样的种族歧视言论不会对抗击疫情起到帮助，只会破坏团结。非洲不能也不会作为任何疫苗的试验场，疫苗或治疗方法的研发要在全球范围内遵循同样的规则。

世卫组织还表示，目前一些非洲国家病例数量较少，还有机会窗口，并且病毒检测能力已有大幅提高，若采取迅速行动，可以避免最坏的情况发生。世卫组织呼吁支持非洲国家采取全面行动，保护包括难民及移民等在内的弱势群体。(完)

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