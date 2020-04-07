原标题：世界卫生日：世卫组织向医护人员致敬

新华社日内瓦4月6日电(记者刘曲)4月7日是世界卫生日。今年在全球抗击新冠疫情的背景下，世界卫生组织6日向全球所有医卫工作者，特别是奋战在抗疫一线的医护人员致敬。

世卫组织总干事谭德塞6日在例行记者会上表示，不论是疫情期间还是在平时，医护人员的作用都十分关键，因为他们始终守护着人们一生中最重要的部分——健康。谭德塞说，只有先拥有了健康，人们才会渴求其他东西，“健康总是第一位的”。因此，不只是世界卫生日，平常每一天人们都应向医卫工作者致敬。

谭德塞强调，这次疫情期间，许多医护人员做出了巨大牺牲，其中一些人“因拯救他人的生命而永远离我们而去”。“全世界正在目睹医护人员的重要作用和他们(在抗疫过程中承担)的中心角色。他们的工作最应得到我们的祝福，他们在牺牲自己的生命来挽救他人的生命。我们对此表示感谢和敬意，也完全相信他们将尽其所能控制疫情。”

谭德塞呼吁所有人在疫情期间帮助医护人员做好自我防护，希望全世界加大对医卫工作者的投入。

世卫组织定于7日发布一份题为《2020年世界护理状况》的报告。据介绍，目前全球护士人数不到2800万，缺口达590万，在非洲、东南亚等地缺口最大。报告认为，一些国家需以每年平均8%的比例增加护士毕业生总人数，同时提高护士在卫生系统中的就业和留任能力，才能解决护士短缺问题。

谭德塞说：“这份报告突出显示了护士发挥的独特作用，并提醒人们确保护士获得为维护世界健康所必需的支持。”

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