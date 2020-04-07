预防疫情 土军限制在叙行动

土耳其军方5日说，将限制土军在叙利亚的军事行动和人员流动，所有军人进出营地均需事先得到最高司令批准。暂不清楚数以千计驻叙土军中是否有确诊新冠病例，土耳其官方没有公开相关情况。

土耳其国防部说，土军部署在叙利亚的军队，凡是有人进入或离开“行动区域”，必须事先得到陆军最高司令批准，“因此，部队和人员活动将限制到最低程度，除非有命令（要求行动）”。

土国防部先前说，已向土军在叙利亚西北部伊德利卜省的行动区域派出医疗团队，“以帮助训练如何应对新冠疫情”。

土耳其在伊德利卜省有十几处军事观察站，驻守军人至少几千人。媒体先前报道，土军自今年年初以来向叙利亚派遣大量增援部队。

叙军去年12月发起收复伊德利卜的新一轮军事行动。叙军与土军2月初罕见地爆发正面冲突，双方各有死伤，局势一度升级。土耳其与俄罗斯3月5日就伊德利卜停火达成协议后，局势暂时缓和。

伊德利卜与土耳其接壤，是土耳其支持的叙反政府武装控制的最后主要地盘。联合国数字显示，伊德利卜最近几个月的战火使得近百万难民流离失所，不少人栖身难民营，那里生活和卫生条件差，一旦暴发疫情，后果将极为严重。

希腊和马耳他等国的难民营近日出现确诊新冠病毒病例，引发外界担忧。

叙利亚3月29日出现首例新冠死亡病例。截至本月5日，叙利亚累计确诊19例，死亡2例。

土耳其国内疫情不容乐观。总统埃尔多安3日宣布，当日24时起，所有车辆未经许可不得出入30座大城市和宗古尔达克省，为期15天；20岁以下和65岁以上人群必须居家隔离，不得外出；在市场、超市等人员密集场所，所有人必须戴口罩。土耳其政府5日说，将邮寄口罩给民众，居民可网上申领，每人每周最多领5个。

另外，土耳其航空公司4日宣布，暂时停飞所有航班。（王宏彬）（新华社专特稿）

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