法国农业面临“用工荒”

受新冠肺炎疫情影响，赴法国务农的海外劳工人数今年大幅减少。由于严重缺乏采摘工人，许多农场不得不任由草莓、芦笋等当季果蔬在地里腐烂。法国《巴黎人报》日前评论称，若无法缓解“用工荒”，一些城市或将出现新鲜果蔬断供，民众将面临食品价格上涨的压力。

法国农业经营者工会联合会的数据显示，法国每年春天雇佣季节工的数量为20万，其中有1/3来自波兰、罗马尼亚等东欧国家和摩洛哥等北非国家。由于疫情影响，许多劳工因边境管制无法进入法国，即使是申根区国家劳工也因公共卫生安全原因不愿离家。

“4月和5月，农场各需要8万人进行作物收割、采摘工作；夏季作物种植期很快也要到来。”法国农业经营者工会联合会主席克里斯蒂亚娜·朗贝尔表示，“我们无法预测疫情什么时候结束，作物减产风险将不可避免。”

农产品销售也面临难题。朗贝尔指出，受出行限制影响，法国人的消费习惯正在改变，相比于新鲜蔬果，民众更愿意购买易于储存的方便食品。尽管一些电商平台推出了线上采购、直营到家等活动，但农民参与度还不够高。

劳动力短缺也影响物流行业，导致新鲜果蔬无法送达消费者手中。法国自3月17日开始实施出行限制措施，露天市场已经关闭，一些蔬果种植者的销售渠道进一步缩小，推崇健康饮食的法国消费者也开始担忧“餐桌危机”。

法国农业部长迪迪埃·纪尧姆近日表示，法国农业领域目前可以提供20万个直接就业岗位，为保证果蔬供应、维持农业生产，他呼吁受疫情影响而暂时不用工作的人参与到采摘、种植等一系列农业活动中。3月26日，法国农业部与法国就业中心联合推出有偿志愿平台，目前已有超过10万人在平台上报名。法国农业经营者工会联合会提议将冬季季节工为期3个月的合同期限延长到5至6个月，以弥补春季季节工缺口。

目前法国农业产业缺乏技术工，年轻人较少务农。“从结构上来说，就业人口缺乏是法国农业近年来的一大趋势。”法国全国农业就业及培训协会主席雅克曼表示，希望疫情过后，人们能更关注农业产业的人才问题。

（本报巴黎4月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 17 版）

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