国际人道主义精神值得加倍珍视（和音）

为捍卫各国人民生命安全和身体健康，中国选择勇敢“逆行”，这是人类命运共同体价值理念的生动实践和共同构建人类命运共同体的抗疫行动，彰显了人本精神和天下情怀，闪耀着人类命运共同体理念所内含的国际人道主义精神光芒

“中方秉持人类命运共同体理念，愿同各国分享防控有益做法，开展药物和疫苗联合研发，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助。”习近平主席不久前在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上的重要讲话，将世人的目光引向中国高度负责任的行动。中国始终积极推动抗击疫情国际合作，本着人道主义精神向其他国家提供帮助，彰显以人为本、尊重生命的大爱。

新冠病毒夺去了大量无辜生命，人类在全力抗敌与关爱同类两条战线上争分夺秒、尽锐出征。这是格外需要弘扬人道主义精神的时候，应当真诚关怀每一个生者、衷心尊重每一个生命、全力拯救每一个病患。

保护好本国人民的生命安全和身体健康离不开人道主义精神，打赢疫情防控全球阻击战同样离不开人道主义精神。联合国秘书长古特雷斯在最近举行的联合国“新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划”启动仪式上疾呼：“我们必须帮助那些极度脆弱的人——数以百万计最没有能力保护自己的人。”联合国已划拨7500万美元应急资金，用于支持疫情产生的人道主义行动，以保护受新冠肺炎疫情影响最大的人，并支持用水、健康和卫生服务。

疫情面前，亟须全球协同行动。中国在国内疫情防控取得阶段性重要成效基础上，正本着国际人道主义精神，面向世界提供力所能及的帮助。向伊朗、伊拉克、意大利、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、老挝、委内瑞拉、菲律宾等国派出医疗专家组，向120个国家、4个国际组织提供抗疫物资援助，同180多个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控经验……中国开展新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的一次紧急人道主义行动。国际社会纷纷称赞，“这是真正的人道主义援助”“中国医生体现了人道主义精神，向中国医生致敬”“你们不辞艰辛，千里至此，是人道主义精神让你我如今相遇，中华民族是最美好的民族”。

雪中送炭暖人心。塞尔维亚总统武契奇和匈牙利总理欧尔班等亲赴机场，迎接中国抗疫医疗专家组和援助物资；柬埔寨首相直播中国医疗专家组抵达金边，60万网友在线观看；意大利外长迪马约评价中国医疗专家和他们携带的援助物资“将拯救意大利”……国际社会的赞誉充分表明，“中国正在做的事情是正确的”，中国援助所展现出的国际人道主义精神备受尊重。

大道之行，天下为公。中华民族向来就有乐善好施、扶危济困的优良传统。开展对外援助70年来，中国始终本着国际主义和人道主义精神，向广大发展中国家和受到自然灾害、重大传染病疫情威胁的国家提供力所能及的帮助。在印度洋海啸、西非埃博拉疫情、尼泊尔特大地震等诸多威胁人类生命安全的突发事件中，中国都真诚提供了紧急人道主义援助。绝不在朋友落难时袖手旁观，绝不在伸出援手时夹杂私利，这就是中国之义。应当看清，西方一些人出于狭隘的地缘政治算计和荒谬的傲慢与偏见，歪曲中国提供的人道主义救援，抹黑中国善举，完全就是对人道主义精神的玷污。国际公认，为捍卫各国人民生命安全和身体健康，中国选择勇敢“逆行”，这是人类命运共同体价值理念的生动实践和共同构建人类命运共同体的抗疫行动，彰显了人本精神和天下情怀，闪耀着人类命运共同体理念所内含的国际人道主义精神光芒。

人民至上、生命至上的价值理念，理当贯穿疫情防控全球阻击战的始终。团结合作是最有力的武器，国际人道主义精神值得加倍珍视。只要各国坚守捍卫生命的大义，超越意识形态差异，团结起来，行动起来，就能在全面加强国际合作的过程中凝聚强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)