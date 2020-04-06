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调结构势在必行——全球抗疫大考之亚太篇

2020年04月06日15:54  来源：新华网
 

新华社北京4月6日电 题：调结构势在必行——全球抗疫大考之亚太篇

新华社记者刘赞

亚太国家人口密集，“稠密”是亚太地区重要的人口分布特征；亚太国家发展迅猛，但大多仍为发展中国家，“薄弱”是这里重要的基础条件特征；亚太国家贸易活跃，但高度依赖出口，“单一”是这里重要的经贸结构特征。三大特征，转化为新冠疫情考验亚太国家综合能力的三大考题。

如何在人口高度密集地区防控呼吸系统传染病，是对亚太各国提出的最直观必答题。

全世界人口超过1亿的国家有12个，亚太地区就有7个，更有众多人口过千万的大城市，这对疫情防控的缜密度、精细化都提出很高要求。尽管亚太多国采取“封城”“禁足”等措施，但一些国家在执行层面尚存漏洞，防疫抗疫依然不能松懈。

如何在基础条件薄弱地区设计检测门槛、调配防疫资源，是对亚太各国提出的最紧迫精算题。

亚太地区中，南亚、东南亚多为发展中国家，医疗资源不足，检测手段有限，能否做到合理调配、细致计算将决定抗疫效果。多个亚太国家和地区目前在控制疫情发展方面取得成效，在世界范围内得到肯定。亚太地区其他大部分国家虽尚未出现疫情暴发态势，但这些国家的确诊病例数不断增长，疫情暴发风险仍不容忽视。

如何在全球化受阻、产业链不畅的状况下迅速补足单一化经济的短板，是对亚太各国提出的最困难问答题。

过去几十年，亚太地区积极融入经济全球化进程，在全球产业链中转型定位，造就出经济活力强、增长动力猛的发展奇迹。但疫情之下，生产能力大幅下降、贸易需求急剧降低、物流能力快速收缩、出口动力严重受损，直击一些国家经济领域中的要害，如东南亚国家的劳动密集型加工产品和热带农产品等，特别是对依赖单一化经济的经济体提出严峻挑战。此外，不少亚太国家高度依赖旅游业，而此次疫情“冻结”了人口的流动，大大增加这些国家稳定经济的难度。以泰国为例，“封国”措施使入境游客“归零”。

(责编：贾文婷、杨牧)
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