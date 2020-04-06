新华社北京4月6日电 题：一体化进退失据——全球抗疫大考之欧洲篇

新华社记者魏建华 韩冰

欧洲主要大国新冠肺炎确诊病例都达到数万例。对欧洲而言，能否协调行动、应对经济调控资源不足等问题是重大考验。

疫情暴发后，欧洲国家一度呈现各自为战的局面。随着疫情蔓延，欧洲多国极右党派和民族主义者也试图利用疫情大做文章。这些引发了欧洲国家对一体化前景新的担忧。

国务院发展研究中心世界发展研究所研究员丁一凡认为，疫情期间，欧洲民族主义势力抬头，欧洲大陆的民粹之风不仅触发政治版图洗牌，加剧政治极化和社会分裂，更把欧洲拖入不稳定变革期，增加一体化难度。中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建认为，欧盟层面在前期应对新冠疫情的表现，已对其一体化进程产生负面影响。

此外，疫情冲击导致欧洲大量中小企业濒临破产，申请失业补助人数激增。面对疫情，欧盟还暴露出经济调控资源不足、各成员国分歧凸显的问题。例如，法、西、意等国提议发行联合债券筹措资金，却遭到德、荷、奥等国反对。

崔洪建认为，经济活动被迫减少或暂停，欧洲各国还要投入巨资抗疫，会对疫后经济恢复和金融稳定带来很大挑战。尤其是意大利、西班牙等债务负担沉重的国家，能否稳住金融局势、避免沦为新的债务危机发源地，需要密切关注。

复旦大学经济学院教授丁纯认为，疫情之下，欧洲经济接下来主要面临三大考验：一是如何帮助企业维持生存，避免大规模倒闭潮和失业潮；二是在域内合作层面，各国如何克服利益和理念分歧，合力聚集资源；三是在疫后，如何消化因疫情而导致的高额债务压力。

欧盟已认识到团结的重要性并正在采取措施。欧盟委员会日前提议，设立1000亿欧元基金，为受疫情影响严重的成员国提供贷款。欧委会主席冯德莱恩承诺，将利用年度预算中的每一分钱帮助成员国抗击疫情、减轻负面经济影响。

丁纯认为，对欧洲一体化而言，此次疫情是危与机并存。疫情结束后，各成员国是选择痛定思痛、强化在欧盟层面的领导和协调，还是放任欧盟权威性与团结力继续消退，或许才是本次疫情对欧洲一体化的影响所在。

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