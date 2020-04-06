人民网>>国际

政治化掣肘难消——全球抗疫大考之美国篇

2020年04月06日14:51  来源：新华网
 

新华社北京4月6日电 题：政治化掣肘难消——全球抗疫大考之美国篇

新华社记者宿亮 柳丝

新冠疫情迅速蔓延，美国确诊人数已超30万，是全球确诊病例最多的国家。作为拥有全球领先医疗产业的世界头号经济体，美国难以打造各方协力的统一战线，原因之一在于政府将公共卫生问题政治化的做法，同时也反映出其治理、社会保障等方面的积弊。

疫情在本国发生之初，出于选举等种种政治考虑，美国政府一直极力淡化疫情严重性。随着疫情日益危急、市场恐慌情绪不断加剧，政府开始加大应对力度，但同时一些政治势力将疫情政治化，某些政客对他国泼脏水污名化，试图转嫁责任。人们也看到，美国政界一直难以形成合力，联邦政府同各州政府、党派之间利益不同、意见不一，对有效应对疫情形成阻碍。

美国负责东亚和太平洋事务的前助理国务卿、丹佛大学教授希尔指出，人们在应对疫情中看到更多的是美国的分裂。联邦和州政府各自为政，两党存在对立。信息沟通不畅、资源调配混乱等问题也不同程度存在。

疫情冲击下，美国医疗保险体系等积弊显现：医疗投入不足、医疗费用高昂、医疗保障缺失……

美国目前有超过2700万人无任何形式的医疗保险，还有更多人保险不足。而美国彼得森—凯泽家庭基金会估算，在美国，新冠肺炎人均治疗费用可能高达2万美元。

疫情也让人们注意到美国公共卫生响应机制存在的弱点。白宫近年来试图削减美国疾控中心和其他公共卫生机构预算，2018年还取消了国家安全委员会下属为应对流行病风险而设立的机构。美国疾控中心主任雷德菲尔德坦言：“我们对公共卫生实验室投资不足。没有足够的设备、人员和内部能力。”

哈佛大学教授弗兰克尔日前说：“美国在应对这场疫情时缺乏检测设备和关键护理设备，反应也落后于其他发达经济体。”

由于多年来发展失衡、贫富鸿沟拉大、不平等加剧，新冠疫情也让美国经济面临很大难题。英国《金融时报》网站指出，美国数十年来的政策都有利于私营部门，尤其是大公司利益，而忽视了国家和劳动者的利益。

斯坦福大学经济学教授泰勒认为，零碎的应对措施只会让抗疫步履蹒跚，美国需要更清晰的战略来应对这场病毒疫情。

(责编：贾文婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved