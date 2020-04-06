新华社北京4月6日电 题：政治化掣肘难消——全球抗疫大考之美国篇

新华社记者宿亮 柳丝

新冠疫情迅速蔓延，美国确诊人数已超30万，是全球确诊病例最多的国家。作为拥有全球领先医疗产业的世界头号经济体，美国难以打造各方协力的统一战线，原因之一在于政府将公共卫生问题政治化的做法，同时也反映出其治理、社会保障等方面的积弊。

疫情在本国发生之初，出于选举等种种政治考虑，美国政府一直极力淡化疫情严重性。随着疫情日益危急、市场恐慌情绪不断加剧，政府开始加大应对力度，但同时一些政治势力将疫情政治化，某些政客对他国泼脏水污名化，试图转嫁责任。人们也看到，美国政界一直难以形成合力，联邦政府同各州政府、党派之间利益不同、意见不一，对有效应对疫情形成阻碍。

美国负责东亚和太平洋事务的前助理国务卿、丹佛大学教授希尔指出，人们在应对疫情中看到更多的是美国的分裂。联邦和州政府各自为政，两党存在对立。信息沟通不畅、资源调配混乱等问题也不同程度存在。

疫情冲击下，美国医疗保险体系等积弊显现：医疗投入不足、医疗费用高昂、医疗保障缺失……

美国目前有超过2700万人无任何形式的医疗保险，还有更多人保险不足。而美国彼得森—凯泽家庭基金会估算，在美国，新冠肺炎人均治疗费用可能高达2万美元。

疫情也让人们注意到美国公共卫生响应机制存在的弱点。白宫近年来试图削减美国疾控中心和其他公共卫生机构预算，2018年还取消了国家安全委员会下属为应对流行病风险而设立的机构。美国疾控中心主任雷德菲尔德坦言：“我们对公共卫生实验室投资不足。没有足够的设备、人员和内部能力。”

哈佛大学教授弗兰克尔日前说：“美国在应对这场疫情时缺乏检测设备和关键护理设备，反应也落后于其他发达经济体。”

由于多年来发展失衡、贫富鸿沟拉大、不平等加剧，新冠疫情也让美国经济面临很大难题。英国《金融时报》网站指出，美国数十年来的政策都有利于私营部门，尤其是大公司利益，而忽视了国家和劳动者的利益。

斯坦福大学经济学教授泰勒认为，零碎的应对措施只会让抗疫步履蹒跚，美国需要更清晰的战略来应对这场病毒疫情。

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