新华社北京4月6日电 特稿：全球抗疫的时代之问

新华社记者陈贽 刘丽娜 包尔文

确诊人数突破100万！病亡人数突破6万！一场历史罕见的新冠肺炎疫情正在全球肆虐。

这是生死攸关的时刻；这是挑战严峻的时刻；这是呼唤行动的时刻；这更是亟需合力的时刻。

全球抗疫，对各国，是无法回避的大考，同时提出了世界必须直面的时代之问。

如何全力做到“生命至上”

病毒，隐微致命；疫情，来势汹汹。针对这一攻击全人类的大流行病，目前还没有特效药物，也没有成熟疫苗。如何最大限度地减少生命损失，是各国正在面对的首要考题。

生命只有一次。疫情来袭，治病救人是重中之重，遏制扩散是当务之急，这既是人权保障的立足之本，也是现代文明的应有之义。

习近平主席3月26日出席二十国集团领导人应对新冠肺炎疫情特别峰会时强调，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国政府、中国人民不畏艰险，始终把人民生命安全和身体健康摆在第一位。

全力攻关疫苗研发、迅速补充医卫资源、强化公共应急能力、提高行政运转效率、出台政府强力约束措施……只要能尽可能多地挽救生命，所有选项纷纷出台，因为这是在抗击死神、保卫生命。

全民动员、联防联控、公开透明，打一场抗击疫情、拯救生命的人民战争、总体战、阻击战。中国经验，为全球关注；中国方案，为全球借鉴。

如何尽力避免“经济雪崩”

生产不振、消费低迷；贸易萎缩，市场暴跌。这场突如其来的公共卫生危机使全球经济活动的热度骤然降温——从贸易到投资、从生产到消费，从实体经济到金融市场的震荡和断链风险，航空、旅游、酒店、餐饮等行业更是跌入“寒冬”。

如何在控住疫情和稳住经济中求得两全，对各国和世界是重大考验。

有过应对2008年金融危机的经验，全球经济金融抗风险的机制和能力已得到强化，主要中央银行纷纷祭出最强力货币政策，不久前举行的二十国集团领导人特别峰会上各国共同承诺5万亿美元财政刺激。

尽管如此，面对这次空前的危机，国际货币基金组织对世界经济前景十分担心。“这可能将是比1929年更严重的大萧条！”经济学家们忧心忡忡。

联手加大宏观政策对冲力度，防止陷入衰退。实施有力有效财政货币政策，保持各国货币汇率基本稳定。加强金融监管协调，维护全球金融市场稳定……中国倡议，正在成为应对方案。

继续实施积极财政政策和稳健货币政策，坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，积极扩大进口，扩大对外投资……中国行动，正在注入重要动力；中国举措，为世界经济增添暖色调。

如何用好抗疫“国家力量”

疫情凶猛，防控需强力；国家不同，能力有差别。面对看不见摸不着的病毒风险和利益诉求不一的多元社会，如何权衡利弊，用好“国家力量”发挥“强制作用”也是各国面临的一道考题。

“群体免疫”“佛系抗疫”，部分欧美国家在疫情前期的政策选择引发诸多讨论。事实说明，一国如果更快更好发挥行政安全、医疗科研、信息披露等与强制力、公信力密切相关各系统作用，全链条快速响应，疫情防控效果就相对更好；反之，则出现疫情加速蔓延，感染人数和死亡人数急剧上升，甚至可能出现医疗挤兑的艰难局面。

如何在强制防控中更好回应民众诉求，寻求国家和社会同向发力，是对各国治理体系和能力以及公民素质的考验。

新冠疫情在中国暴发后，中国政府采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，在较短时间内有效遏制了疫情的蔓延，取得了重大阶段性成果，并为全球防控争取了宝贵的“时间窗口”。

如何有效开展“全球抗疫”

病毒没有国界，疫情不分种族。国际社会只有凝聚合力，才能战而胜之。能否以全球思维应对疫情，真正携手合作战疫，也是摆在各国面前的一道重大考题。

“这是人类与病毒之间的对抗，而不是国家与国家之间的对抗。”国际有识之士呼吁，面对危机，必须跨越以邻为壑的旧思维陷阱。

“新冠病毒是自联合国成立以来我们共同面对的最大考验。”“这一人类危机需要全球协调一致，采取果断、包容和创新的政策行动。”联合国秘书长古特雷斯日前表示。

“团结！团结！团结！”世界卫生组织总干事谭德塞多次大声疾呼。

支持世界卫生组织发挥重要作用，加强防控信息和经验交流互享，加快科研攻关合作，推动完善全球卫生治理。秉持人类命运共同体理念，构建人类卫生健康共同体。面对这一考题，中国给出自己的答案。

如何凝聚社会“抗疫共识”

个人便利和公共利益；个人视角与社会共识。疫情冲击来临，如何看待和处理个人自由与群体安全的关系？这个问题已在很多国家的疫情管理实践中凸显出来。

居家隔离、“封城封国”，成为不少国家遏阻疫情蔓延“没有办法的办法”，同时也被证明是有效的办法。另一方面，这些举措限制了一些个人自由，甚至在一些地方引发民众不满。

“自由的首要条件就是对自由的限制。”半个世纪前，历史学家威尔·杜兰特在《历史的教训》中已有警示。有识之士普遍认可：当生存与安全受到威胁，自由将不可避免受到更多约束。过度强调个人自由，无疑会影响疫情防控，危及更多生命。

“我们现在可以坚定地和衷共济，可以接受当前的约束并相互支持。”德国总理默克尔发表全国讲话时说。“当前形势严峻且变化莫测，这使得每一个人如何遵守纪律、如何遵守和执行规则变得十分紧迫而重要。”

美国哈佛大学国际关系教授斯蒂芬·沃尔特认为，世界各国政府需要采取紧急措施来应对这一场流行病危机，中国的应对措施非常有效。

如何让信息流“去伪存真”

移动互联、网络无界。在这场影响全球的罕见疫情中，如何有效管理网络信息，让疫情防控和社会管理不被各种谣言和不实信息干扰，也成为各国直接面对的一个复杂考题。

自从疫情暴发以来，各国的信息流和舆论场出现非比寻常的扰动，真相与谣言在数字时空中的角斗，有时更甚于现实中的刀光剑影，并直接影响着大众心态和社会心理。

真相，让人们了解实情，助力抗疫。谣言、歧视以及抹黑则会加速“心理病毒”的全球扩散，抑或制造矛盾、挑起纷争，干扰抗疫国际合作。

危机中，民众渴求来自权威机构的专业及时信息，透明度至关重要。中国在第一时间与世界卫生组织及国际专家充分分享疫情信息，为其他国家抗疫赢得了时间，受到广泛赞誉。

如何助全球化“拨乱反正”

病毒来了，减少接触；疫情扩散，严控边界。近年伴随一些国家孤立主义和内顾倾向出现的反全球化又有了一个“理由”。加上客观的抗疫之需，国家之间货物和人员往来明显减少，全球化正面临逆转的考验。

新冠疫情会逆转经济全球化吗？各国会回到孤岛状态吗？目前看，答案是否定的。不少经济界人士认为，尽管参与全球化伴随风险，但经济联系的好处远大于其带来的损失。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员玛丽·洛夫利说，鉴于新冠疫情正变成一种全球现象，这将推动一种更加多元化的全球化，而不是打折的全球化。

瑞士日内瓦高级国际关系学院国际经济学家理查德·鲍德温说：“这场危机最终可能成为一个伟大的‘教益时刻’，我们将在其中领悟到多边合作至关重要。”

新加坡学者马凯硕认为，中国人并没有失去对全球化和国际贸易的信心，未来中国将在全球化中发挥更大作用。

如何重新审视“人类安全”

谈到人类面临的威胁，常会想到地震、海啸、洪水、飓风等“天灾”，或者战争、核污染、恐怖袭击等“人祸”。在过去半个世纪中，虽然有流感、疟疾、脑膜炎、埃博拉、结核病、艾滋病、非典等，但人类已很久没有遭遇像新冠疫情这样广泛而严重的病毒威胁。重新审视人类面临的重大安全风险，已刻不容缓。

早有专家指出，二十一世纪人类安全的最大威胁不是核武器，而是看不见的微生物。5年前，比尔·盖茨就发出警告，要高度警惕能通过呼吸系统迅速“人传人”的新型病毒。

病毒增多，危害日甚，已经引发各界人士的深刻思考。有学者认为，新冠病毒可能与人类对地球生态破坏之间有着某种联系。地球是一个生态体系，万物互联。没有哪次危机能像当下的新冠疫情更让人类警醒：我们需要修正哪些生产和生活方式，以避免和减少环境对人类的负面影响。

新冠疫情给人类社会带来巨大威胁和挑战，世界各国需要坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场全球战“疫”的艰巨斗争。

(责编：贾文婷、杨牧)