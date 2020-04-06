人民网>>国际

特稿：全球抗疫的时代之问

2020年04月06日14:16  来源：新华网
 

新华社北京4月6日电 特稿：全球抗疫的时代之问

新华社记者陈贽 刘丽娜 包尔文

确诊人数突破100万！病亡人数突破6万！一场历史罕见的新冠肺炎疫情正在全球肆虐。

这是生死攸关的时刻；这是挑战严峻的时刻；这是呼唤行动的时刻；这更是亟需合力的时刻。

全球抗疫，对各国，是无法回避的大考，同时提出了世界必须直面的时代之问。

如何全力做到“生命至上”

病毒，隐微致命；疫情，来势汹汹。针对这一攻击全人类的大流行病，目前还没有特效药物，也没有成熟疫苗。如何最大限度地减少生命损失，是各国正在面对的首要考题。

生命只有一次。疫情来袭，治病救人是重中之重，遏制扩散是当务之急，这既是人权保障的立足之本，也是现代文明的应有之义。

习近平主席3月26日出席二十国集团领导人应对新冠肺炎疫情特别峰会时强调，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国政府、中国人民不畏艰险，始终把人民生命安全和身体健康摆在第一位。

全力攻关疫苗研发、迅速补充医卫资源、强化公共应急能力、提高行政运转效率、出台政府强力约束措施……只要能尽可能多地挽救生命，所有选项纷纷出台，因为这是在抗击死神、保卫生命。

全民动员、联防联控、公开透明，打一场抗击疫情、拯救生命的人民战争、总体战、阻击战。中国经验，为全球关注；中国方案，为全球借鉴。

如何尽力避免“经济雪崩”

生产不振、消费低迷；贸易萎缩，市场暴跌。这场突如其来的公共卫生危机使全球经济活动的热度骤然降温——从贸易到投资、从生产到消费，从实体经济到金融市场的震荡和断链风险，航空、旅游、酒店、餐饮等行业更是跌入“寒冬”。

如何在控住疫情和稳住经济中求得两全，对各国和世界是重大考验。

有过应对2008年金融危机的经验，全球经济金融抗风险的机制和能力已得到强化，主要中央银行纷纷祭出最强力货币政策，不久前举行的二十国集团领导人特别峰会上各国共同承诺5万亿美元财政刺激。

尽管如此，面对这次空前的危机，国际货币基金组织对世界经济前景十分担心。“这可能将是比1929年更严重的大萧条！”经济学家们忧心忡忡。

联手加大宏观政策对冲力度，防止陷入衰退。实施有力有效财政货币政策，保持各国货币汇率基本稳定。加强金融监管协调，维护全球金融市场稳定……中国倡议，正在成为应对方案。

继续实施积极财政政策和稳健货币政策，坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，积极扩大进口，扩大对外投资……中国行动，正在注入重要动力；中国举措，为世界经济增添暖色调。

如何用好抗疫“国家力量”

疫情凶猛，防控需强力；国家不同，能力有差别。面对看不见摸不着的病毒风险和利益诉求不一的多元社会，如何权衡利弊，用好“国家力量”发挥“强制作用”也是各国面临的一道考题。

“群体免疫”“佛系抗疫”，部分欧美国家在疫情前期的政策选择引发诸多讨论。事实说明，一国如果更快更好发挥行政安全、医疗科研、信息披露等与强制力、公信力密切相关各系统作用，全链条快速响应，疫情防控效果就相对更好；反之，则出现疫情加速蔓延，感染人数和死亡人数急剧上升，甚至可能出现医疗挤兑的艰难局面。

如何在强制防控中更好回应民众诉求，寻求国家和社会同向发力，是对各国治理体系和能力以及公民素质的考验。

新冠疫情在中国暴发后，中国政府采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，在较短时间内有效遏制了疫情的蔓延，取得了重大阶段性成果，并为全球防控争取了宝贵的“时间窗口”。

如何有效开展“全球抗疫”

病毒没有国界，疫情不分种族。国际社会只有凝聚合力，才能战而胜之。能否以全球思维应对疫情，真正携手合作战疫，也是摆在各国面前的一道重大考题。

“这是人类与病毒之间的对抗，而不是国家与国家之间的对抗。”国际有识之士呼吁，面对危机，必须跨越以邻为壑的旧思维陷阱。

“新冠病毒是自联合国成立以来我们共同面对的最大考验。”“这一人类危机需要全球协调一致，采取果断、包容和创新的政策行动。”联合国秘书长古特雷斯日前表示。

“团结！团结！团结！”世界卫生组织总干事谭德塞多次大声疾呼。

支持世界卫生组织发挥重要作用，加强防控信息和经验交流互享，加快科研攻关合作，推动完善全球卫生治理。秉持人类命运共同体理念，构建人类卫生健康共同体。面对这一考题，中国给出自己的答案。

如何凝聚社会“抗疫共识”

个人便利和公共利益；个人视角与社会共识。疫情冲击来临，如何看待和处理个人自由与群体安全的关系？这个问题已在很多国家的疫情管理实践中凸显出来。

居家隔离、“封城封国”，成为不少国家遏阻疫情蔓延“没有办法的办法”，同时也被证明是有效的办法。另一方面，这些举措限制了一些个人自由，甚至在一些地方引发民众不满。

“自由的首要条件就是对自由的限制。”半个世纪前，历史学家威尔·杜兰特在《历史的教训》中已有警示。有识之士普遍认可：当生存与安全受到威胁，自由将不可避免受到更多约束。过度强调个人自由，无疑会影响疫情防控，危及更多生命。

“我们现在可以坚定地和衷共济，可以接受当前的约束并相互支持。”德国总理默克尔发表全国讲话时说。“当前形势严峻且变化莫测，这使得每一个人如何遵守纪律、如何遵守和执行规则变得十分紧迫而重要。”

美国哈佛大学国际关系教授斯蒂芬·沃尔特认为，世界各国政府需要采取紧急措施来应对这一场流行病危机，中国的应对措施非常有效。

如何让信息流“去伪存真”

移动互联、网络无界。在这场影响全球的罕见疫情中，如何有效管理网络信息，让疫情防控和社会管理不被各种谣言和不实信息干扰，也成为各国直接面对的一个复杂考题。

自从疫情暴发以来，各国的信息流和舆论场出现非比寻常的扰动，真相与谣言在数字时空中的角斗，有时更甚于现实中的刀光剑影，并直接影响着大众心态和社会心理。

真相，让人们了解实情，助力抗疫。谣言、歧视以及抹黑则会加速“心理病毒”的全球扩散，抑或制造矛盾、挑起纷争，干扰抗疫国际合作。

危机中，民众渴求来自权威机构的专业及时信息，透明度至关重要。中国在第一时间与世界卫生组织及国际专家充分分享疫情信息，为其他国家抗疫赢得了时间，受到广泛赞誉。

如何助全球化“拨乱反正”

病毒来了，减少接触；疫情扩散，严控边界。近年伴随一些国家孤立主义和内顾倾向出现的反全球化又有了一个“理由”。加上客观的抗疫之需，国家之间货物和人员往来明显减少，全球化正面临逆转的考验。

新冠疫情会逆转经济全球化吗？各国会回到孤岛状态吗？目前看，答案是否定的。不少经济界人士认为，尽管参与全球化伴随风险，但经济联系的好处远大于其带来的损失。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员玛丽·洛夫利说，鉴于新冠疫情正变成一种全球现象，这将推动一种更加多元化的全球化，而不是打折的全球化。

瑞士日内瓦高级国际关系学院国际经济学家理查德·鲍德温说：“这场危机最终可能成为一个伟大的‘教益时刻’，我们将在其中领悟到多边合作至关重要。”

新加坡学者马凯硕认为，中国人并没有失去对全球化和国际贸易的信心，未来中国将在全球化中发挥更大作用。

如何重新审视“人类安全”

谈到人类面临的威胁，常会想到地震、海啸、洪水、飓风等“天灾”，或者战争、核污染、恐怖袭击等“人祸”。在过去半个世纪中，虽然有流感、疟疾、脑膜炎、埃博拉、结核病、艾滋病、非典等，但人类已很久没有遭遇像新冠疫情这样广泛而严重的病毒威胁。重新审视人类面临的重大安全风险，已刻不容缓。

早有专家指出，二十一世纪人类安全的最大威胁不是核武器，而是看不见的微生物。5年前，比尔·盖茨就发出警告，要高度警惕能通过呼吸系统迅速“人传人”的新型病毒。

病毒增多，危害日甚，已经引发各界人士的深刻思考。有学者认为，新冠病毒可能与人类对地球生态破坏之间有着某种联系。地球是一个生态体系，万物互联。没有哪次危机能像当下的新冠疫情更让人类警醒：我们需要修正哪些生产和生活方式，以避免和减少环境对人类的负面影响。

新冠疫情给人类社会带来巨大威胁和挑战，世界各国需要坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场全球战“疫”的艰巨斗争。

(责编：贾文婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved