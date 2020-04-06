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经此一“疫”，我们心更近情更浓

张  红

2020年04月06日05:20  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　一场突如其来的疫情，把海外华侨华人推上了风口浪尖。

　　疫情当前，他们很辛苦。疫情在中国暴发，中国之痛，他们感同身受。他们倾尽全力，购买医疗防护物资，千方百计运回中国，缓解国内燃眉之急。疫情全球蔓延，他们看在眼中，疼在心中。他们再次动员，互帮互助的同时，也为居住国捐资捐物。

　　疫情当前，他们很委屈。中国奋战在疫情第一线时，他们在海外却成为偏见与歧视的受害者。“第二故乡”沦陷后，他们却开始有了“夹缝生存”的感觉。一面是在祖（籍）国，极个别人回国之后的精致利己主义做派，让他们这个群体被某些偏激舆论抹黑；一面是在居住国，某些政客时不时就跳出来攻击中国，让他们这个群体承受着不公平的压力。

　　幸哉甚哉，辛苦与委屈压不垮海外华侨华人。幸哉甚哉，这个世界，人性的光辉总是多过阴暗。

　　经此一“疫”，海外华侨华人与祖（籍）国的心更近了。祖（籍）国有难，海外华侨华人一向义无反顾，尽心尽力。疫情面前，祖（籍）国母亲更加深刻地感受到了海外游子的孺慕深情。疫情面前，海外游子也更加深刻地体会到自己与祖国母亲之间割不断的纽带，偏见与歧视反而强化了海外华侨华人对“中华儿女”的身份认同。

　　经此一“疫”，海外华侨华人与国内兄弟姐妹的情更浓了。在国内防护物资急缺之时，海外源源不断到来的包裹温暖人心。在国内面临输入性风险之时，针对回国侨胞的偏激言论迅速被客观全面又正能量满满的舆论代替，如暖风般抚慰着海外华侨华人的心。在国外疫情形势严峻之时，口罩等急缺物资开始反向流向海外，国内许多曾经或者依然战斗在“疫”线的医生纷纷组建“线上义诊群”，为海外华侨华人提供医疗与心理咨询，赶赴海外的中国医疗专家组更是为海外华侨华人带去了安心。

　　经此一“疫”，海外华侨华人之间的心更近了。他们在为祖（籍）国捐赠物资时，曾经一次次跨城甚至跨国接力；他们在居住国疫情暴发后，互帮互助，共渡难关。这种共同抗疫的战友之情注定此生难忘。

　　经此一“疫”，海外华侨华人与留学生之间的情更浓了。因为疫情滞留海外的留学生资源少、困难多。危急时刻，同处一地的叔叔阿姨大哥大姐伸出援手，送饭送菜送日常用品，让孤立无援的孩子们看到希望之光，也让国内忧心如焚的家长稍稍放心。

　　我们坚信，温暖的阳光必定会穿透阴霾，普照大地。

(责编：曹昆)
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