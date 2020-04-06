书写共建人类命运共同体的战“疫”篇章

全球确诊病例突破100万例，疫情波及200多个国家和地区；一些国家宣布进入“紧急状态”，全球股市剧烈震荡……新冠肺炎疫情严重挑战公共卫生安全，全面冲击世界经济运行，深刻影响社会生活运转。

这场全球公共卫生危机，既是对国际合作的考验，也是对大国担当的检验。

疫情发生以来，习近平主席时刻关注国内外疫情形势，高度重视抗疫国际合作，多次作出重要指示批示，频频开展元首外交，从构建人类命运共同体高度，亲自推动疫情防控国际合作。

1月20日，在中国国内疫情严峻时刻，习主席作出重要指示：“要及时发布疫情信息，深化国际合作。”

1月28日，在人民大会堂会见世界卫生组织总干事谭德塞时，习主席指出：“中国政府始终本着公开、透明、负责任的态度及时向国内外发布疫情信息，积极回应各方关切，加强与国际社会合作。”

2月5日，会见来华访问的柬埔寨首相洪森时，习主席表示：“中方将继续本着公开、透明态度同包括柬埔寨在内的各国加强合作，共同有效应对疫情，维护全球和地区公共卫生安全。”

2月23日，在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习主席强调：“要继续同世卫组织保持良好沟通，同有关国家分享防疫经验，加强抗病毒药物及疫苗研发国际合作，向其他出现疫情扩散的国家和地区提供力所能及的援助，体现负责任大国担当。”

3月12日，同联合国秘书长古特雷斯通电话时，习主席强调：“国际社会应当加紧行动起来，有效开展联防联控国际合作，凝聚起战胜疫情的强大合力。”

3月17日，同专程访华的巴基斯坦总统阿尔维会谈时，习主席表示：“中方愿为防止疫情在世界范围内扩散蔓延作出更多贡献。”

3月26日，在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习主席呼吁：“当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”

……

“加强疫情防控国际合作是发挥我国负责任大国作用、推动构建人类命运共同体的重要体现。”

这是中国的理念与主张，更是中国的作为与担当。

情谊篇：“患难见真情”

“相互支持、合作共赢始终是中意全面战略伙伴关系的主旋律。值此意方困难时刻，中国政府和人民坚定支持意方抗击疫情的努力，愿开展合作，提供帮助。”

意大利总统马塔雷拉日前收到一封来自中国国家主席习近平的慰问电。此前，在中国抗疫艰难时期，马塔雷拉总统曾专门提议在总统府奎里纳莱宫举办一场特别音乐会声援中国。

在给习主席的回信中，马塔雷拉总统写道：“主席先生，您充满鼓励的话语，以及中国正在给予意大利的支持，在我看来，都是当前形势之下我们之间的具体合作……期望尽快与您再次见面，共叙我们之间的牢固友谊。”回信当天，中国抗疫医疗专家组携带医疗防疫物资和设备飞赴罗马，成为第一批抵达意大利的国际援助者。

这样的互动，只是战“疫”时期中国元首外交的一个片段。1月下旬以来，习主席的外交日程保持着频密节奏：同25位外国领导人和国际组织负责人32次通电话，同专程访华的柬埔寨首相、蒙古国总统、巴基斯坦总统、世卫组织总干事会谈会见，向欧盟、韩国、伊朗、意大利、法国、德国、西班牙、塞尔维亚领导人致慰问电，给世卫组织总干事谭德塞、美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨等回信……3月26日，二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会举行，习主席在北京出席并发表重要讲话。

表达谢意与支持，传递情谊与信心，倡议团结与合作……战“疫”时期，习主席同多方密切沟通、深入交流，介绍中国抗疫努力，争取国际社会支持，呼吁各国携手抗疫，共同维护全球公共卫生安全。既有电话交谈，也有信函往来；既有双边对话，也有多边会议；既面向外国政要，也面向外方友好人士……中国元首外交以务实多样的交往方式深化着中国与世界各国的友谊，推动着中国与世界各国的合作。

岁寒知松柏，患难见真情。一幅幅友谊画面令人感动：

立春第二天，柬埔寨首相洪森踏雪而来。他对习主席表示，在中国困难的时候，柬埔寨人民同中国人民坚定地站在一起，患难与共，共克时艰，是真正的“铁杆朋友”，柬方将致力于同中方一道构建柬中命运共同体。

蒙古国传统佳节白月节假期后的第一天，蒙古国总统巴特图勒嘎就来华访问，并将蒙方向中方赠送3万只羊的证书交到习主席手中。2014年，习主席曾在蒙古国国家大呼拉尔发表题为《守望相助，共创中蒙关系发展新时代》的重要演讲。这一次，习主席又提到中蒙两个邻国“守望相助、同舟共济”。

沙特国王萨勒曼是第一位专门就疫情给习主席打电话的外国元首。他说，相信中国一定会取得抗击疫情的胜利，沙方在任何情况下都将同中方坚定地站在一起。二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会后，两国元首再次通电话。习主席表示：“当前，沙特也面临疫情严峻挑战。中方坚定支持沙方抗击疫情，愿提供力所能及的帮助。”

同法国总统马克龙通电话时，习主席表示：“今年1月以来，在抗击新冠肺炎疫情的关键时期，我同总统先生3次通话，充分体现出我们之间的高度互信以及中法关系的高水平”，“为各国人民守望相助、共克时艰树立了榜样”。习主席如是形容中法彼此鼓励支持、相互援助医疗防疫物资的深厚情谊。

收到美国犹他州卡斯卡德小学学生的中文新年贺卡，习主席亲切复信，鼓励他们为增进中美两国人民友谊作出贡献。孩子们用中文演唱《武汉加油·你笑起来真好看》，清亮的童声动人心弦。不久前，美国犹他州议会参众两院一致通过共同决议案，支持中国人民抗击新冠肺炎疫情的努力。

中华民族是懂得感恩的民族，对困难时刻的每一份宝贵支持，都铭记在心。

习主席同卡塔尔埃米尔塔米姆通话时，特别提到卡方通过卡塔尔航空网络为中方运输抗疫物资提供帮助；同古巴国家主席迪亚斯—卡内尔通话时，高度赞赏迪亚斯—卡内尔主席专程赴中国驻古巴使馆表达对中方的支持；同埃及总统塞西通话时，专门感谢塞西总统派遣卫生部部长作为特使专程来华并指示在埃及三大世界文化遗产地以灯光秀形式同时投映五星红旗；向伊朗总统鲁哈尼致慰问电时，特别提到：“许多伊朗百姓为武汉、为中国加油，带给了我们温暖和力量”，“中方愿同伊方加强抗疫合作”；向韩国总统文在寅致慰问电时，专门提及文在寅总统讲过的那句“中国的困难就是韩国的困难”；同巴基斯坦总统阿尔维会谈时，对巴基斯坦政府和社会各界倾己所有向中方捐赠防疫物资深表感谢……

中华民族是以诚待人的民族。当朋友遭遇困境，定会伸出援助之手。

“中方愿向非洲国家进一步提供急需的包括检测试剂在内的医疗物资”，“中方将继续提供力所能及的援助，支持韩方抗击疫情”，“继续向伊方提供力所能及的帮助”，“将急意方之所急，向意方增派医疗专家组”，“中方愿同埃方及时分享疫情信息、防控救治经验、医疗研究成果，提供医疗物资”，“中方愿向巴方提供力所能及的帮助，为防止疫情在世界范围扩散贡献力量”……在习主席同外国领导人交往互动中，温暖真挚的中国情谊传向四方。

“阳光总在风雨后”，经历疫情的考验，中国与世界的友谊不断升华，中国与世界的合作更加坚固。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗向习主席表示：“无论遇到什么情况，全体巴基斯坦人民都坚定不移与情同手足的中国人民站在一起。”

西班牙首相桑切斯对习主席说，西班牙和中国一向相互支持，守望相助，这在共同抗击疫情中得到充分体现，相信疫情过后，两国关系将进一步发展，祝愿伟大的中国人民健康平安！

塞尔维亚总统武契奇亲自到机场迎接中国政府派往塞尔维亚抗疫医疗专家组，亲吻五星红旗并同专家组成员“碰肘”。他在推特上写道：塞中是患难与共的铁杆朋友，感谢习近平主席，感谢中国人民！

英国首相约翰逊向习主席表达早日访华的愿望：“我期待同习近平主席保持密切交往，疫情过后早日访华，共同推动英中关系发展。”

身处变化纷繁、利益多元的世界，国与国应秉持怎样的相处之道？

在全球共同抗击疫情的斗争中，中国给出了这样的答案：那就是“守望相助、同舟共济”。

合作篇：“团结合作是最有力的武器”

3月26日，一场特别峰会吸引全世界目光。二十国集团成员和嘉宾国领导人以及相关国际组织负责人以视频方式“相聚一堂”。这是二十国集团历史上首次举行领导人视频峰会，也是自疫情暴发以来，习主席出席的首场重大多边外交活动。

在中国疫情防控形势出现胜利曙光之时，疫情在全球蔓延肆虐，冲击波延宕政治、经济、社会各个领域。紧要关头，中国将展现怎样的作为担当？

“坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战”、“有效开展国际联防联控”、“积极支持国际组织发挥作用”、“加强国际宏观经济政策协调”，在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习主席提出4点倡议，为全球协调行动抗击疫情指明方向。

“我愿在此提议，尽早召开二十国集团卫生部长会议”，“我建议发起二十国集团抗疫援助倡议”，“中方已经建立新冠肺炎疫情防控网上知识中心，向所有国家开放”，“要发挥二十国集团的沟通协调作用，加强政策对话和交流，适时举办全球公共卫生安全高级别会议”，“我呼吁二十国集团成员采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易”……应对疫情蔓延、稳定世界经济，习主席提出一系列务实举措。

“团结合作是最有力的武器”。在这场全球抗疫大行动中，中国不但通过采取严格防控举措，为全球疫情防控赢得了时间、注入了信心，更从构建人类命运共同体高度，本着公开、透明、负责任的态度，秉持携手努力、开放合作的精神，积极推动疫情防控国际合作，为守护全人类生命安全、维护世界各国人民健康福祉作出了贡献、树立了榜样。

夙夜在公，兼济天下。一句句真挚话语、一项项真诚倡议，让世界更真切地感受到中国领导人始终不渝的合作精神、天下情怀：

向德国总理默克尔致慰问电时，习主席表示：“中方秉持人类命运共同体理念，愿同德方继续分享信息和经验，加强在疫情防控、患者救治、疫苗研发等领域合作，共同维护两国以及世界其他各国人民健康福祉。”

同法国总统马克龙通电话时，习主席指出：“中方愿同法方一道，推动有关各方加强在联合国、二十国集团等框架下协调合作，开展联防联控，完善全球卫生治理，帮助发展中国家和其他有需要的国家加强能力建设，抵御疫情给世界经济带来的冲击，让合作的阳光驱散疫情的阴霾。”

在给世卫组织总干事谭德塞的回信中，习主席表示：“在你的带领下，世界卫生组织积极推动抗击疫情国际合作，得到国际社会广泛认可，中国将继续坚定支持你和世界卫生组织在国际抗疫合作中发挥积极领导作用。”

同美国总统特朗普通电话时，习主席说：“当前情况下，中美应该团结抗疫。中美两国卫生部门和防控专家就国际疫情形势、中美防控合作一直保持着沟通，中方愿继续毫无保留同美方分享信息和经验。”

同比利时国王菲利普通电话时，习主席表示：“中方将在巩固疫情防控成果基础上，加紧在全国范围内复工复产，克服困难，优先恢复和提高医疗防疫物资产能，严格质量监管措施，为全球抗疫提供尽可能多的物资保障。”

同印度尼西亚总统佐科通电话时，习主席强调：“中国将秉持人类命运共同体理念，为全球疫情防控分享经验，提供力所能及的支持，同各国一道促进全球公共卫生事业发展，构建人类卫生健康共同体。”

同纳米比亚总统根哥布通电话时，习主席说：“我非常关心当前非洲疫情形势。”“中方将继续加大力度，对纳米比亚等非洲国家提供抗疫援助，分享防控经验，加强卫生领域合作，携手取得抗疫最终胜利。”

……

从分享防疫信息经验到开展药物疫苗研发合作，从提供力所能及的支持到提供尽可能多的物资保障，从支持国际组织发挥应有作用到打造人类卫生健康共同体，从完善全球卫生治理到确保全球产业链开放、稳定、安全……战“疫”期间，习主席利用各种场合向世界阐明积极参与全球抗疫的中国立场，发出凝聚全球战“疫”强大合力的中国倡议。

以身作则，以行践言；恪守国际道义，践行大国担当。

第一时间向全球分享病毒全基因序列信息；与全球180个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案；向世卫组织提供2000万美元捐款；同100多个国家和国际组织举行专家视频会议；向120个国家和4个国际组织提供口罩、防护服、核酸检测试剂、呼吸机等物资援助，向伊朗、伊拉克、意大利、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、委内瑞拉、老挝等国派遣医疗专家组……

世卫组织总干事谭德塞表示：“中国正在做的事情是正确的。这就是我们要团结——团结，团结，还是团结。”

俄罗斯总统普京对习主席说：“中国向遭受疫情的国家及时伸出援助之手，为国际社会树立了良好典范。”

联合国秘书长古特雷斯向习主席表达谢意：感谢中方为当前处境困难的国家抗击疫情提供援助，中国的支持对多边主义至关重要，期待中国在国际事务中发挥重要领导力。

一批批雪中送炭的援助物资，一份份弥足珍贵的诊疗和防控经验，在非常时期拓展了中国与世界的合作之路。

日前同意大利总理孔特通话时，习主席指出：“中方愿同意方一道，为抗击疫情国际合作、打造‘健康丝绸之路’作出贡献。”

意大利洛伦佐·梅迪奇国际关系研究所专家法比奥·马西莫·帕伦蒂不无感慨地说，成为七国集团中第一个同中国签署“一带一路”谅解备忘录的国家是意大利的正确决定，一个新的时代已经来临，在公共卫生领域“一带一路”建设必定大有可为。

时代篇：“人类是一个休戚与共的命运共同体”

人们或难料到，21世纪第三个十年会以这样的方式启幕：因为一种只能在显微镜下观察到的冠状病毒，人类匆忙前行的脚步被骤然按下了“暂停键”。

这场被观察家称为“黑天鹅”事件的公共卫生危机，成为当今世界不稳定性不确定性日益突出的最新注脚，并再次证明了中国领导人“当今世界正处于百年未有之大变局”这一重大论断的深刻洞见。

“在经济全球化时代，这样的重大突发事件不会是最后一次，各种传统安全和非传统安全问题还会不断带来新的考验。”面对突如其来的疫情，习主席对变局中的风险挑战作出进一步判断。

身处风云激荡的世界百年变局，站在封闭还是开放、对抗还是合作、单边主义还是多边主义的抉择路口，这场疫情对国际社会而言，既是一场“集体考验”，更是一个巨大警示：在经济全球化时代，面对危机挑战，没有人能独善其身。

“疫情没有国界，世界各国是休戚与共的命运共同体。”“国际社会必须树立人类命运共同体意识，守望相助，携手应对风险挑战，共建美好地球家园。”“在应对这场全球公共卫生危机的过程中，构建人类命运共同体的迫切性和重要性更加凸显。”……战“疫”时期，习主席关于构建人类命运共同体的阐释和呼吁，在世界范围引发强烈认同和广泛共鸣。

法国巴黎第八大学教授皮埃尔·皮卡尔认为：“各国民众、医务人员和科研人员面对疫情所展现出的团结与协作，体现了人类命运共同体理念已深入人心。”

俄罗斯知名学者弗拉基米尔·别切里察在《论据与事实》报撰文：我们将一道战胜病毒，人类命运共同体理念将帮助我们。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩说，在我们这个动荡的时代，远见至关重要，人类命运共同体理念富有远见、内涵深刻，在各国抗疫的当下，“为世界提供了急需的新思维方式，传达了巨大希望”。

大时代呼唤大智慧。从2013年3月在莫斯科国际关系学院面向世界提出“命运共同体”理念，到2015年9月在纽约联合国总部系统阐述打造人类命运共同体“五位一体”路线图，再到2017年1月在联合国日内瓦总部围绕“世界怎么了、我们怎么办”进一步阐述构建人类命运共同体理念，习主席向世界打开了一座丰富的中国智慧宝库。

从推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展到倡导平等、互鉴、对话、包容的文明观，从推动完善全球经济治理到高质量共建“一带一路”，从合作应对气候变化到积极参与全球卫生治理……一项项推动构建人类命运共同体的中国行动，让世界感受到这一理念的魅力与活力。

大道至简，行久致远。一场席卷全球的公共卫生危机，更加凸显人类命运共同体理念的时代价值和现实意义。

在中国与世界各国携手抗疫中，世界对这一中国理念有了更真切的感受：人类命运共同体不是遥不可及的愿景，它是困难时刻领导人之间的坚定支持，是各国民众发自心底的爱心互动，是日本“旗袍女孩”在寒风中为中国武汉募捐的鞠躬身影，是中国医生在意大利罗马医院间奔走交流的忙碌脚步，是“山川异域，风月同天”的诗意表达，是“消失吧，黑夜！黎明时我们将获胜！”的必胜信念……

在中国与世界各国携手抗疫中，世界对这一中国理念有了更深刻的理解：它不但体现了中华传统文化的天下情怀，也融合了人类自古以来的共同追求；它既是着眼人类未来的深邃思考，更是解决现实挑战的正确路径。

“新冠肺炎疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。”

携手抗疫，共克时艰。这场共建人类命运共同体的伟大实践，必将成为21世纪人类历史的重要一章。

（新华社北京4月5日电 记者郝薇薇 参与记者：陈杉、杜健、徐永春、唐霁、李洁、刘天、蒋超、杨士龙、王超、胡友松）

《 人民日报 》（ 2020年04月06日 03 版）

(责编：曹昆)