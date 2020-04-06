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调查报道揭露美西方借涉疆问题抹黑中国图谋

本报记者  杨  迅

2020年04月06日05:10  来源：人民网－人民日报
 

　　美国独立新闻网站“灰色地带”近日发表记者阿吉特·辛格撰写的调查报道，揭露部分美西方媒体炒作涉疆不实报道背后有着抹黑中国的阴谋。

　　这篇调查报道指出，一段时间以来，一些美西方媒体连篇累牍炒作涉疆不实报道，其依据是充斥着严重偏见的3份调查报告，实质上是美国政府、北约和武器生产商专门针对中国的抹黑炒作行为。报道说，这3份调查报告出自澳大利亚战略政策研究所、美国战略和国际研究中心等之手，只要稍微观察就会发现其中充斥着严重的偏见，可信度存疑。

　　调查报道说，澳大利亚战略政策研究所自称是独立的非党派智库，实际上是由澳大利亚国防部出资成立，并得到一批武器生产商的资助。美国战略和国际研究中心同样由美国政府成立，得到了美国军事盟友和武器生产商的资助。

　　阿吉特·辛格的调查报道援引《澳大利亚金融评论报》文章指出，澳大利亚战略政策研究所“被指责煽动反华情绪，只为满足金主的所谓利益。”澳大利亚外交界一些重要人物也纷纷对该机构提出批评。澳大利亚前外长鲍勃·卡尔称该机构正在推行一种“一边倒的、支持美国的世界观”，澳大利亚前驻华大使芮捷锐批评该机构在澳鼓吹“中国威胁论”。澳大利亚工党参议员金·卡尔指出，澳大利亚战略政策研究所2019到2020财年接受了美国国务院将近45万美元的资助，目的是“与美国一起推行针对中国的冷战政策”。

　　这篇调查报道指出，中国致力于扶贫减贫，已成功使数亿人民摆脱贫困，受到各国发展机构赞扬，报告的作者忽略了这些事实。报道说，美西方相关报告缺乏事实依据，是一场精心设计的针对中国的“公关行动”，目的是“让美国、北约及武器生产商在新冷战的激化中获益”。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月06日 03 版）
(责编：曹昆)
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