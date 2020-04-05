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综合消息：欧洲防疫形势依然严峻 疫情缓和带来一线曙光

2020年04月05日13:15  来源：新华网
 

　　新华社布拉格4月4日电 欧洲多国4日公布的新冠疫情数据显示，随着葡萄牙确诊病例超过1万，目前欧洲已有11个国家确诊病例破万，欧洲地区整体防疫形势依然严峻，但疫情发展放缓也为人们带来一线曙光。多数欧洲国家不敢懈怠，继续实行封禁措施。

　　据意大利民事保护部门4日发布的数据，截至当天18时，意大利新冠肺炎累计确诊病例124632例，但处于重症监护中的病患人数较前一天减少74人。民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利在例行发布会上说，重症监护的病患数减少给近期一直高负荷运行的医院带来喘息机会。他同时指出，意大利的病亡人数也从3月27日开始逐日递减。统计数据显示，意大利4日新增死亡病例681例。

　　4日，西班牙取代意大利成为欧洲累计确诊病例最多的国家。西班牙卫生部4日发布的数据显示，西班牙累计确诊病例达到124736例，但其单日新增死亡人数和新增病例数均下降。西班牙卫生部应急与预警协调中心副主任玛利亚·何塞·谢拉在当天的新闻发布会上说：“数据证明了我们近日来所观察到的疫情缓和趋势。”她同时指出，西班牙一直把检测重点放在有基础病史的患者、重症患者以及医护人员身上，这也是病亡率比较高的原因。

　　法国公共卫生部门4日公布的数据显示，法国新冠确诊病例升至68605例，当天新增4267例。巴黎公立医院集团分析说，法国疫情最为严重的法兰西岛大区可能在4日或5日迎来疫病的高峰期。该集团下属的巴黎科尚医院重症部门负责人让-保罗·米拉认为，确诊人数到达峰值后，数字上升趋势将会停止，预计会出现几天的平台期，然后开始下降。但他同时表示，如果新增重症病例上升趋势没有放缓，医疗系统将面临重大困难。

　　面对当下疫情依然严峻的情况，多数欧洲国家不敢懈怠，纷纷延长封禁期限，加大执法力度，同时继续调配医疗资源、推出经济救助计划减缓疫情带来的巨大冲击。

　　西班牙首相桑切斯4日通过电视讲话宣布，政府将向议会申请将国家紧急状态延长至4月25日24时。他在讲话中赞扬西班牙国民“模范地遵守了限制流动性的措施”，他强调说，过去3周全民居家隔离的成果正在显现出来，“治愈出院的人数提醒我们胜利是可能的，且每天都更加接近”。

　　意大利卫生部长罗伯托·斯佩兰扎4日在接受当地媒体采访时说：“我们仍处于激烈的战斗中，不能低估形势。”他说，维持社交距离和隔离政策是意大利目前掌握的“真正武器”，意大利必须坚持这条路走下去。

　　希腊政府4日宣布，为进一步控制疫情蔓延，将延长全国出行禁令至4月27日。希腊3月23日开始在全国范围内实行出行禁令，原定于4月6日结束。同时，政府的经济支持计划将延长至5月，一些为经济发展提供资金及增强流动性的举措可能会延长至6月或7月。目前希腊累计确诊病例1673例，累计死亡68例。

　　相较之下，一些中东欧国家对疫情趋势的看法较为乐观。以斯洛伐克为例，4日的数据显示斯洛伐克的确诊人数为471例，较前一日增加21例。斯卫生部长马雷克·克拉伊奇说，截至目前，斯洛伐克已很好地处理了新冠病毒的流行。

　　捷克目前累计确诊病例4000多例。该国官员表示，未来将考虑采用更为科学的电子追踪技术跟踪疑似患者的轨迹，以取代目前全民禁足的措施。同时，捷克考虑从下周开始逐步允许文具店和鞋店开门营业。此前，除了超市和药店之外的大部分商店都被要求停业以防止疫情扩散。（执笔记者：杨晓红；参与记者：陈占杰、严明、陈晨、潘革平、温新年、彭立军、于帅帅、付一鸣、石中玉、谢宇智、朱昊晨、林惠芬、蒋雪）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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