中国赴英医疗工作组：英国卫生人员对中国社区联防和集中隔离措施很感兴趣

【环球时报-环球网报道 记者 白云怡】4月3日，中国山东省赴英国联合工作组在完成任务后回到国内。赴英工作组专家4日接受《环球时报》记者专访时表示，工作组在英期间为当地中国留学生、华人华侨和中资机构人员开展5场有关新冠肺炎的知识普及交流活动，并开展在线诊疗，为部分在英中国公民发送防疫物资。同时，工作组还同英国国家卫生官员和苏格兰等地方卫生人员分享了中国疫情防控与诊疗经验。“英方官员尤其对中国如何调动医疗资源、社区如何联防联控，以及如何采取集中隔离措施十分感兴趣”，专家组成员告诉记者。

山东中医药大学附属医院肺病科主治医师沈宁告诉《环球时报》记者，目前在英华人华侨和留学生群体健康状况总体较好，但恐慌焦虑较为突出，担心出现购置药品和防疫物品困难。山东省疾病预防控制中心心理及高危行为干预专家张科则告诉记者，英国对公民个人如何做好防护的指导不够全面，因此专家组反复向在英中国公民讲解普及了如何分隔室内和室外环境，并建议他们停止使用公共交通工具。

据了解，工作组还分别同英卫生部政务次官贝瑟尔勋爵、英格兰副首席医务官文心、苏格兰政府外事局局长怀特曼等有关医疗专家进行视频交流，分享中方疫情防控和诊疗经验。张科告诉《环球时报》记者，英方的卫生和医疗资源主要集中在英国卫生部，目前抗疫的主要策略是用医疗解决问题，与之有所不同的是，中国的策略之一是动员包括社区医生和基层组织等所有力量进行防控。

张科表示，英方对中国的社区联防联控非常有兴趣，并问了一些如何调动与安排医疗资源的问题。“英国目前不太做流行病学调查，因此对感染链条摸得不太清楚”，张科表示，因此英方对中国流行病学调查与摸排工作印象非常深刻。

此外，据专家组透露，苏格兰政府官员在交流中表示，随着疫情蔓延，当地医疗系统将承受巨大的压力，因此很希望了解中国对医疗资源调动分配的经验。

据工作组介绍，英方卫生官员和专家还向中国专家们解了轻症病人的治疗，对集中隔离这一模式进行了详细的了解。专家组告诉英方同行，在中国只要是确诊病人都需要住院治疗，这样有利于监测病人病情的变化，也有利于疫情的防范。尤其是后期医疗资源补充上来后，只要是确诊病人都住院治疗，疑似病人也需要要住院隔离、观察。

世界卫生组织通报，截至4月3日，英国累计确诊33722例，当日新增4244例，累计死亡2921例，当日新增389例。

(责编：牛镛、岳弘彬)