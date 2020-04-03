人民网堪培拉4月3日电（记者 陈效卫）4月1日，满载呼吸机、护目镜等急用医疗物资的东航空中客车A330由上海飞抵澳大利亚西澳州州府珀斯。这是澳大利亚慈善机构明德路基金会和福特斯克金属集团（FMG）从中国订购并捐献给西澳的1.6亿澳元（1澳元约合4.3元人民币）医疗物资的第一批。4月3日和4日还将再进行两次飞行，共带来医疗物资90多吨。“我们患难时，中国在竭尽全力地帮助我们！”基金会创始人、FMG董事局主席安德鲁·弗里斯特博士在珀斯举行的新闻发布会上动情地说。当天，澳主流媒体9号台新闻网和《时代报》也对此进行了详细报道。

西澳急用医用物资不再紧缺

西澳是弗里斯特的家乡，也是澳大利亚新冠肺炎的重灾区。随着疫情在澳大利亚的进一步蔓延，包括西澳在内的各地医用物资都面临短缺。尤其是医院重症监护室里的呼吸机，数量严重不足。为此，本着“有总比没有好”的原则，澳大利亚兽医委员3月下旬开始“征用”猫狗等宠物用的呼吸机，用来挽救危重病人的性命。而此次从中国订购的1.6亿澳元90多吨医疗物资，大大缓解了西澳的紧张状况。这批物资包括33台ICU级别的呼吸机，100多万副N95等效口罩，40万副外科口罩，230万双医用级手套，10万个鼻拭签，20万套医用工作服，1万副医用护目镜，5000支非接触式体温计等。西澳州卫生部长罗杰·库克表示，此次医疗物资抵达后，西澳州每天病毒检测能力将由400人次提升至1万人次，有助于从肆虐的新冠病毒手里及时拯救更多生命。

“中华民族是懂得感恩、投桃报李的民族”

“在中方抗击新冠肺炎疫情最困难的时刻，弗里斯特先生和FMG给了我们宝贵的支持和帮助。中华民族是懂得感恩、投桃报李的民族。”中国驻珀斯总领事董志华在新闻发布会表示。

在全球疫情蔓延的情况下，包机加急从中国订购大量医用物资，中澳双方都付出了艰辛努力。弗里斯特自豪地表示，FMG与中国的“深厚持久的关系”在澳大利亚是无与伦比的。的确，作为铁矿行业的领头羊，FMG一直致力于保持澳中之间的紧密联系。在中国疫情严重时，FMG向中国捐款100万澳元，用于将武钢体育中心改造成拥有300多张床位的方舱医院。弗里斯特个人还在《西澳人报》刊文《让我们对中国表示支持》，强调澳应感谢中国作出的牺牲，竭尽全力支持中国，并相信中国人民定能战胜疫情。不仅如此，弗里斯特还与员工一道做了多种视频声援中国，这些视频被包括“人民日报国际”在内的中国媒体广泛传播。弗里斯特在接受记者采访时表示：“快速传播的病毒是全人类的敌人，抗击疫情需要各国通力合作。我们都很脆弱，需要相互帮助。现在是展示我们的团结、记住我们是一家人的时候了！”

“中国为世界其他大国树立了榜样”

人类生活在一个地球村，在疫情面前任何国家都难以独善其身，只有通过团结与合作，才能共同克服困难。不仅如此，中国在付出巨大牺牲、有效抑制了国内疫情后，还通过复工复产，争分夺秒地生产医疗防护物资，尽力向其他有需要的国家提供援助。目前，中国在向亚洲、欧洲、拉丁美洲多国派出抗疫医疗专家、与各国分享经验的同时，还向120多个国家和国际组织提供物资援助，向150多个国家和国际组织捐赠医疗物资。

澳大利亚—中国工商业委员会北领地分会主席戴若·顾比在接受记者采访时表示：“中国持续向遭遇疫情的国家提供力所能及的援助，诠释了中国人民的善良和无私奉献，展现了中国作为负责任大国的担当，也为世界其他大国树立了榜样。”

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