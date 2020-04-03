新华社努尔苏丹4月2日电 通讯：“爱心健康包”向在哈留学生传递祖国温暖

新华社记者任军 张继业

“这是我在哈萨克斯坦最幸福的一天，我是全哈最幸福的小马。”哈萨克斯坦卡拉干达国立大学大三学生马婧妍4月1日发了条特殊的朋友圈。

今年20岁的小马来自新疆石河子大学俄语系，去年9月来哈做交换生。4月1日下午，她和其他12名在卡拉干达的中国留学生收到了一份惊喜大礼包，每人100只医用外科口罩、1升装消毒水、海外防疫指南、5公斤装东北大米、糖蒜罐头、竹笋罐头、水煮鱼调料和火锅底料。

这是中国驻哈萨克斯坦大使馆工作人员当天穿越五道关卡，驱车200公里，特意为学生们送来的“爱心健康包”。

负责运送“爱心健康包”的使馆工作人员向记者介绍，因防疫形势需要，大使馆所在的哈首都努尔苏丹和学生们所在的卡拉干达市都已封城。为看望他们，使馆特意提前向哈外交部发出照会，向两地抗疫指挥部申请到通行许可。由于关卡阻隔，200公里的路走了近5个小时。

“使馆一个月前就和我们联系，提供防疫指导。现在疫情严峻，各地封锁，大使馆派人专程看我们，同学们都非常非常激动。”马婧妍说：“已经很难在卡拉干达买到口罩了，前些天当地超市大米开始逐渐断货，使馆送来的物资非常及时。”

同为交换生的邹瑶告诉记者，3月16日学校停课后，同学们在宿舍上网课，在网上订菜，一起做饭。学校宿舍的防疫很严格，物资也比较充分。

“使馆领导看望我们时说，祖国很关心留学生群体，指导我们科学防护，要求我们认真完成学业。我们一定会照顾好自己，学好知识，增强本领，学成报效祖国。请家长放心，祖国放心！”邹瑶说。

卡拉干达国立技术大学孔子学院老师鲁素琴也收到了“爱心健康包”。她告诉记者，哈萨克斯坦疫情暴发前，她已储备一些口罩，加上使馆送来的100只口罩，防疫物资已经足够。“我们心里暖暖的。其实不光是这些吃的用的，更重要的是我们感到身在海外也有亲人，不是孤零零的一个人。”

早在3月下旬，在位于努尔苏丹的哈萨克斯坦国立欧亚大学学习的数十名中国留学生就收到了使馆的大礼包。张涵一是西安外国语大学哈萨克语专业大三交换生，他告诉记者，他们已经收到大使馆送来的两批抗疫物资，能够帮助班上同学们一起渡过难关。

国立欧亚大学的交换生何佳欢说：“哈萨克斯坦防控措施严格，我们对哈抗疫充满信心。使馆和祖国的关心让我们很安心，我们一定不负期望，做新时代中哈友好使者。”

使馆工作人员向记者透露，他们还将继续为领区内中国留学生发放“爱心健康包”，没有在使馆注册的自费留学生也可以通过各种形式获得这一健康包。“使馆愿随时提供帮助，与留学生风雨同舟、患难与共、共克时艰。”

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