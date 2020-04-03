新华社柏林4月2日电 综述：疫情之下，欧洲渐渐转变戴口罩观念

新华社记者

随着欧洲新冠疫情持续发展，近日有一些欧洲国家和城市规定民众去特定场所必须戴口罩，一些知名专家明确支持民众戴口罩，实际生活中戴口罩的民众也逐渐增多。相比疫情之初几乎无人戴口罩，甚至歧视佩戴者，如今欧洲围绕戴口罩能否防感染的看法似乎正迎来“拐点”。

德国中部图林根州耶拿市政府3月31日说，未来一周内将出台规定，要求民众必须在购物、搭乘公交和进入人流量大的建筑时戴口罩。耶拿将成为德国首个颁布“口罩令”的城市。

奥地利总理库尔茨3月30日宣布，从4月1日起民众必须戴口罩才能进超市购物。他表示，此举不符合当地文化习惯，但从亚洲国家的经验看，戴口罩对防止病毒传播具有重要作用，民众必须做出适应性改变。据奥地利媒体报道，政府还有意将戴口罩的范围逐步扩大到公共交通工具及其他人员密集的公共场所。

捷克政府早在3月18日便要求民众出入公共场所必须遮住口鼻，如今捷克将戴口罩作为重要经验推荐给其他国家。3月29日，捷克总理巴比什在发给美国总统特朗普的一则推文中，呼吁美国实行公众出行戴口罩的规定，还说即使戴普通布口罩也有显著效果。巴比什在另一则推文中说他已将此信息与欧洲多国政要分享。

欧洲医疗领域专家中，虽然不少人仍没有肯定口罩对预防感染的作用，但有些专家立场略有改变，有些则支持或呼吁民众戴口罩。

德国知名病毒学家德罗斯滕在疫情之初表示，口罩对普通民众无用。但他在近期的采访节目中透露，他也开始戴口罩去超市购物了，不过戴口罩主要目的还是保护他人。他仍认为，没有证据表明戴口罩可以保护自身不受感染。

“由于新冠病毒可以非常活跃地在咽喉部位复制，而且在症状出现前两天就可以感染他人，戴口罩可以保护周围的人。”德罗斯滕解释，并说他戴的是一个棉布口罩。

德国另一位知名病毒学家亚历山大·克库勒则明确支持普通人戴口罩，甚至还要发起一个“不戴口罩非好汉”的倡议行动。

比利时新鲁汶大学传染病学专家让-吕克·加拉3月31日在接受当地媒体采访时强调：“鉴于比利时当前疫情日益严重，重症监护病房接近饱和，民众绝对有必要戴上口罩。如果每个比利时人外出都戴上口罩，就能减少飞沫传播，这方面的作用是毫无疑问的。”

法国前卫生部长杜斯特-布拉齐4月1日表示，根据中国专家的经验，防控新冠疫情有两个关键措施：限制出行和戴口罩。虽然欧美没有戴口罩的习惯，但是“面对疫情，所有人都应该戴口罩，不论是生病的人还是健康人”。

欧洲普通民众中，虽然大多数人出门仍不戴口罩，但戴口罩的人逐渐多了起来。在瑞士，短短一两周时间内民众对口罩的看法就发生了改变，不仅邮局员工、药店员工、外卖骑手都戴上了口罩，有人下楼扔垃圾、遛狗也戴上了口罩，很多老年人如果不得不出门，也会戴上口罩。奥地利维也纳街头居民戴口罩的比例也明显增加。

在立陶宛首都维尔纽斯街头、超市和公共汽车上，戴口罩或用织物遮住口鼻已非常普遍。当地许多年轻人原本认为只有生病才戴口罩，而今有的人戴着母亲自制的口罩出门。

在德国，缝制口罩的教程在网络上广泛传播。《南德意志报》一篇评论员文章写道：“缝纫机在全德国开动了起来，从小学生到老奶奶都在缝制口罩，支持口罩短缺的诊所和养老院。”这篇文章还说，缝制口罩已成为一项彰显团结的行动。

但是，口罩短缺依然是欧洲扩大戴口罩范围的主要障碍。在瑞士日内瓦，政府已经通过家庭医生给65岁以上老年人发放或邮寄口罩。据瑞士官方数据，瑞士目前有大约1700万个口罩，而每天需要200万个。

德国城镇和市政协会近日发表声明反对一刀切的“口罩令”，理由是德国医护人员依然面临严重的口罩短缺问题，而“口罩令”可能造成居民囤积口罩，导致最需要口罩的人反而买不到。（执笔记者：田颖；参与记者：聂晓阳、于涛、杨晓红、张家伟、潘革平、徐永春、郭明芳、陈进）

(责编：燕勐、刘洁妍)