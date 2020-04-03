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新华国际时评：艰难时刻亟需全球团结协作

2020年04月03日13:31  来源：新华网
 

　　新华社北京4月3日电 题：艰难时刻亟需全球团结协作

　　新华社记者乔继红

4月2日，在美国首都华盛顿，一名行人跑在空旷的街道上。新华社记者 刘杰 摄

　　美国约翰斯·霍普金斯大学2日发布的最新统计数据显示，全球新冠肺炎确诊病例累计超过100万例。新冠疫情是21世纪全人类面临的一次最严峻挑战，在此艰难时刻，全世界唯有以空前的团结精神和坚定行动，才能赢得最终胜利。

　　全球确诊病例破百万，遏制疫情、保护生命刻不容缓，各国亟须有效开展联防联控。

　　疫情传播不分国界，在全人类的共同危机面前，任何国家都无法独善其身。如今，疫情已波及全球200多个国家和地区。在关乎各国人民安危的关键时刻，全球必须全面加强合作，携手拉起最严密的联防联控网络。

　　世卫组织总干事谭德塞曾警告，“我们最终付出的代价取决于我们现在做出的选择”。各国亟需在举全国之力制定科学合理防控措施的同时，加强国际协调合作，尽力阻止疫情跨境传播，如共同合作加快药物、疫苗、检测等方面的科研攻关，建立区域公共卫生应急联络机制，加强对非洲和中、南美洲等防疫能力薄弱国家的帮助等。

4月2日，在印度阿萨姆邦高哈蒂，消防员在街头喷洒消毒剂。新华社发

　　全球确诊病例破百万，世界经济和社会稳定面临的挑战再次升级，各国亟须加强宏观政策协调。

　　疫情在世界快速蔓延，对全球生产和需求造成全面冲击，金融市场巨幅震荡，世界经济衰退风险与日俱增。联合国秘书长古特雷斯说，这场危机将是一次“对整个人类社会的冲击”，是“二战以来最严重的全球危机”。

　　为应对危机，各国应该联手加大宏观政策对冲力度，采取强有力的货币和财政政策；应该加强金融监管协调，维护全球金融市场稳定；应该采取共同举措，保证贸易畅通，共同维护全球产业链供应链稳定。

　　全球确诊病例破百万，全球面临压力之大前所未有，困境中守望相助至关重要。

4月2日，在意大利首都罗马，人们戴着口罩在市场购买蔬果。 新华社发（埃丽萨·林格利亚摄）

　　“前所未有的新冠肺炎大流行深刻表明全球的紧密联系及脆弱性。”二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会在会议声明中如此论断。在全球化时代，各国风雨同舟、命运与共，唯有守望相助，才能携手挺过最艰难时刻。

　　为加强全球互助协作，谭德塞呼吁各国提高个人防护装备产量，取消出口禁令，确保物资在全球范围内按需公平分配。世卫组织、世界银行、国际货币基金组织则呼吁减免发展中国家债务。“对这些国家来说，为照顾其人民和避免经济崩溃，减免其债务至关重要。”

　　在全球抗疫阻击战中，中国付出巨大牺牲构建起“第一道防线”，为全球抗疫赢得了宝贵的时间窗口，也为世界战胜疫情注入了信心；中国与有关国家和国际组织分享中国经验和中国方案，向多个国家派遣医疗专家组；中国向120多个国家及国际和地区组织提供物资援助，大力向国际市场供应原料药、防疫物资等产品……中国展现的团结协作赢得了国际社会高度评价。

　　疫情来势汹汹，世界比以往任何时候都更迫切需要国际协作。各国只要团结一心、守望相助，就一定能彻底战胜疫情，挺过“至暗时刻”，共同迎来明媚春天。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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