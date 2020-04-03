王毅同加拿大外长商鹏飞通电话

新华社北京4月3日电 4月2日，国务委员兼外长王毅应约同加拿大外长商鹏飞通电话。

商鹏飞赞赏中国抗击新冠肺炎疫情取得明显成效，感谢中方向加方提供医疗物资捐助并分享防疫经验。商鹏飞表示，面对疫情带来的全球性挑战，加中两国在公共卫生领域进一步加强合作的重要性更加凸显。加方希望以今年庆祝两国建交50周年为契机，同中方加强沟通与合作，采取建设性举措，推动两国关系重回正轨。加方高度重视在加中国公民的安全和健康，将向他们提供必要保障。

王毅表示，病毒是人类共同敌人，需要各国联手应对。中方是首先向世界卫生组织报告疫情的国家，为此采取了历史上最严格、最彻底的防控举措，有效控制了疫情蔓延。正如世卫组织联合专家组所说，中方的努力奇迹般地改变了疫情曲线。我们不仅维护了中国人民的健康安全，也为世界各国争取了时间，提供了宝贵经验。任何无视这一基本事实的言辞都是站不住脚的，都是对中国人民付出重大代价的极不尊重，相信加方不会与他们为伍。

王毅说，疫情暴发后，特鲁多总理多次反对种族歧视，参加华人社团活动，加方采取友善姿态，向中方伸出援手，我们对此表示赞赏。中华民族是懂得感恩的民族。在加方也遇到困难的时候，中方愿向加拿大人民表示慰问，提供加方急需的支持和帮助，并与加方毫无保留地分享抗疫经验。王毅强调，加拿大约有85万中国公民，其中留学生约23万人。我们始终牵挂着他们的安危，相信加方会维护好他们的健康和正当权益。

王毅表示，疫情正在改变一切。面对全人类面临的威胁，团结应对是当务之急。在此背景下，任何出于一己之私的长臂管辖、霸凌行径都不得人心、都应被摒弃。今年是中加建交50周年，这本应是双方加强合作的重要节点。加方多次表示重视加中关系，希望推动双边关系重回正轨。中方重视加方这一立场，希望加方做出决断，尽快采取措施消除两国关系发展的障碍。

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