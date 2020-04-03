俄罗斯“撇开”沙特 与美探讨能源合作

俄罗斯能源部4月1日确认，能源部长亚历山大·诺瓦克当天与美国能源部长丹 布鲁耶特通电话，讨论全球能源市场现状以及经由国际机构推动两国能源合作的可能性。

俄能源部说，双方一方面讨论世界石油市场形势，另一方面谈及两国经由二十国集团(G20)和世界银行开展能源合作“富有前景”的领域。

诺瓦克和布鲁耶特认为，原油市场供需扭曲无益于全球能源行业发展，会给全球经济复苏进程中能源市场的稳定供应带来风险。他们说，需要对现有挑战作出“建设性回应”，双方应继续保持对话。

诺瓦克和布鲁耶特当天通话是应俄美两国领导人先前约定举行。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京3月30日与美国总统唐纳德·特朗普通电话，就当前世界石油市场形势交换意见并约定举行两国能源部长级磋商。

国际油价过去一个月接近“腰斩”。分析师认为，新型冠状病毒肺炎疫情显著冲击原油需求，沙特阿拉伯与俄罗斯价格战未见缓和迹象，诸多不确定因素将制约油价企稳前景，石油行业面临严峻挑战。

特朗普先前接受美国媒体采访时说，沙特与俄罗斯在价格战中显得“疯狂”，美国不希望看到本国页岩油产业在这场危机中“消失”。美国近年成为全球主要原油出口国，但当前油价水平已低于不少美国页岩油生产商的开采成本。

为平衡市场供需、稳定石油价格，石油输出国组织（欧佩克）3月初原本希望与俄罗斯等非欧佩克主要产油国进一步减产，但双方没有就减产计划达成一致。沙特随后宣布大幅增加原油产量，同时为亚洲及欧美客户提供罕见油价折扣，导致国际油价暴跌。

沙特能源部3月30日宣布，沙特原油日出口量5月起将在现有基础上增加60万桶，达到1060万桶。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫4月1日告诉媒体记者，普京暂时不打算与沙特方面通电话，双方目前没有讨论世界石油市场形势。

“没有，现在没有（讨论），”佩斯科夫说，“迄今，总统日程里没有与沙特方面电话交谈这一项，但这不意味着双方不会在必要时通话。你们知道，协调通话非常快。”

分析师解读，沙特与俄罗斯“拼内力”恐将长期化。美国石油价格信息社认为，俄罗斯与沙特都有可观财政储备且领导层态度强硬，不愿先作出妥协。此前，美国数次释放调解信号，没有得到两国积极回应。（闫洁）（新华社专特稿）

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