俄罗斯医疗物资运抵 美方称不是“礼物”

美国国务院女发言人摩根·奥尔塔格斯4月1日说，俄罗斯一架运送防疫物资的飞机抵达美国。俄方向美方移交包括呼吸机和医疗防护用品在内的物资，但那并不是“礼物”。

【“共同行动”】

美国国务院发言人奥尔塔格斯说，俄方物资依据美国总统唐纳德·特朗普和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京达成的协议而采购。

俄方飞机降落在纽约的约翰·肯尼迪国际机场，物资随后移交美国联邦紧急措施署。

奥尔塔格斯没有说明美国支付款项的具体数额。

“两国过去在危机时刻会彼此提供人道主义援助，毋庸置疑今后也会采取同样做法，”奥尔塔格斯说，“现在是共同行动的时刻，以抗击威胁我们的共同敌人。”

俄罗斯驻美国大使阿纳托利·安东诺夫4月1日早些时候说，俄方向美方提供抗疫物资，反映出全球联手应对疫情的必要性。

他驳斥有关俄方借机寻求政治利益的说法，称这种言论“不道德”，是以小人之心度君子之腹，俄罗斯的军事医疗专家每天都冒着生命危险工作。

【“消耗殆尽”】

特朗普4月1日在新闻发布会上承认，联邦政府的储备医用防护物资正消耗殆尽。

特朗普说，联邦储备有大约1万台呼吸机，政府在严格管理这批呼吸机，以便能够快速把它们发往最需要的地方。迄今，政府同意发出1000台呼吸机。

他说，鉴于疫情持续在美国全境蔓延，政府在“考虑”就国内航空出行给出建议。

美联社报道，美国国内航班飞行照旧，包括涉及纽约等疫情严重地区的航线。不过，乘客人数大幅减少。

另外，特朗普说，他还在考虑增建两艘海军医疗船。先前两艘医疗船被调派至纽约和洛杉矶，以缓解当地医疗机构压力。

特朗普没有提及建设期限和费用。美联社说，开建全新医疗船通常需要耗时数月。

【“类似意大利”】

美国副总统迈克·彭斯接受美国有线电视新闻网采访时说，白宫数据模型显示，美国疫情发展轨迹可能类似于意大利。“我们认为，意大利现在可能是美国最具可比性的地区。”

白宫冠状病毒应对工作组3月31日公布预测数字显示，美国的新冠肺炎疫情死亡人数在近期将快速上升。在现有干预措施下，美国最终死亡人数可能在10万至24万之间。一些专家认为，如果采取更严格防控措施，死亡人数可能减少。

疫情先前在意大利迅速蔓延，超过意大利医疗系统的承受能力。眼下，美国各州和地方政府都呼吁联邦政府施以援手，避免类似遭遇。

彭斯4月1日视察美国零售巨头沃尔玛公司在弗吉尼亚州的一处物流中心。他说，疫情期间，美国将有足够的食物和物资供应。（陈立希）（新华社专特稿）

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