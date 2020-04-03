美国要借“反毒”向委内瑞拉派军舰

美国总统唐纳德·特朗普4月1日宣布，美国将向委内瑞拉附近海域派遣军舰，以强化在加勒比海地区的反毒行动，同时配合美方新提议的解除对委制裁方案，向委总统尼古拉斯·马杜罗施压。

【反毒为名】

特朗普在白宫每日新冠肺炎疫情简报会上宣布这一消息。国防部长马克·埃斯珀随后称，委内瑞拉民众因马杜罗政府统治而遭受苦难，毒贩利用这一现状获取利益。

埃斯珀说，这项行动将得到22个伙伴支持。特朗普说，世界正在关注新冠肺炎疫情，而贩毒集团、罪犯、恐怖分子及“其他邪恶活动者”利用局势捞取利益，“我们必须阻止这种情况发生”。

美联社报道，这次行动关联美军在加勒比海和东太平洋的部署，将使美国在西半球的反毒能力近乎加倍。这将是自1989年12月美国出兵入侵巴拿马之后在这一地区最大军事行动之一。

美军当年出动军舰、空中预警机和一支地面特种部队，为这一地区罕见。那次行动，美国推翻时任巴拿马总统曼努埃尔·安东尼奥·诺列加领导的政府，并将诺列加带至美国接受涉毒指控。

美国筹谋军事行动已有数月，上周对马杜罗及委内瑞拉核心领导层发起涉毒指控后加速。美方指称，马杜罗等人“领导”一个毒品恐怖组织，每年向美国境内输入毒品多达250吨，当中约半数通过海洋运输。

【转移焦点】

委内瑞拉新闻通讯部长豪尔赫·罗德里格斯说，美国军事动作旨在转移外界对其国内新冠肺炎疫情触发的“悲惨人道危机”的注意力，是一次“绝望尝试”。

罗德里格斯讽刺，美国数十年来“首次”试图阻止可卡因供应，而这些毒品主要来自美国的盟友哥伦比亚。

美国司法部3月26日以涉嫌“毒品恐怖主义”起诉马杜罗及委方高官。美国国务卿迈克·蓬佩奥说，美国将悬赏1500万美元缉拿马杜罗，并对马杜罗的4名亲信分别悬赏1000万美元。

马杜罗对美方悬赏之事回应，称那是“一个种族主义牛仔”企图伸手掠夺委内瑞拉石油储备。

【南辕北辙】

蓬佩奥3月31日抛出一个所谓解除对委制裁方案：呼吁马杜罗辞职，由反对派控制的全国代表大会选出过渡政府，建立一个不包括马杜罗和反对派要员胡安·瓜伊多在内的5人委员会管理国家，直至一年内举行选举。

这是美国数月来首次寻求以谈判方式解决委内瑞拉僵局。然而，美方对马杜罗等人发起指控和悬赏在前，分析人士认为，这一方案实难奏效，反而可能直接促使马杜罗放弃谈判。

美国政府长期强调，为推翻马杜罗，所有选项都在桌面上，包括军事选项。但迄今仍无迹象表明，美方计划军事入侵。不过，美军派遣军舰至加勒比海，契合美军南方司令部增加反毒力量的呼声，同时可为瓜伊多“打气”。

委内瑞拉检方要求瓜伊多2日出庭作证，配合调查一起未遂政变。瓜伊多去年1月23日自行宣布就任“临时总统”，获得美国等一些国家承认，并在美方支持下发动小规模兵变，最终失败。

今年1月，美军一艘军舰曾以“航行自由”为名在委内瑞拉外海游弋，以期向马杜罗政府施压。（庄北宁）（新华社专特稿）

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