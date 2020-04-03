意大利新冠肺炎确诊病例升至115242例

4月2日，在意大利首都罗马，人们排队等待进入超市。 据意大利民事保护部门2日发布的数据，截至当天18时，意大利累计新冠肺炎确诊病例升至115242例，累计死亡病例13915例，治愈病例18278例。 新华社发（埃丽萨·林格利亚摄）

新华社罗马4月2日电（记者李洁）据意大利民事保护部门2日发布的数据，截至当天18时，意大利累计新冠肺炎确诊病例升至115242例，累计死亡病例13915例，治愈病例18278例。

该部门发布的统计数据显示，意大利累计新冠肺炎死亡病例比上一日增加760例，累计确诊病例和治愈病例分别比上一日增加4668例和1431例。累计治愈人数在平稳增加，接受重症治疗的人数在减少。

在现有确诊患者中，有50456名轻症或无症状患者在居家隔离，28540名患者在医院接受普通治疗，4053名患者在重症监护室接受治疗。

4月2日，在意大利首都罗马，人们戴着口罩在市场购买蔬果。 据意大利民事保护部门2日发布的数据，截至当天18时，意大利累计新冠肺炎确诊病例升至115242例，累计死亡病例13915例，治愈病例18278例。 新华社发（埃丽萨·林格利亚摄）

据意大利有关医学机构当天发布的数据，迄今意大利有超过1万名医护工作者感染新冠病毒，69名医生在抗击疫情中去世。

此外，据意大利工业总联合会2日发表的声明，受疫情影响，意大利约60%的制造企业被迫关门，预计该国今年第一季度的工业产出同比下降5.4%，这将是过去11年来的最大降幅。

为防止新冠肺炎疫情进一步蔓延，意大利从3月10日起进入全国“封城”状态，并从12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从21日起关闭所有公园和其他公共场所。

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