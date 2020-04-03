妇女在中国战“疫”中作出重要贡献

在中国抗击疫情的最前线，我们看到女性劳动者的身影无处不在。她们中有工作在一线的医护人员、社区志愿者、交通与物流管理人员、也有科学家、记者、疫苗研发人员……她们成为抗“疫“战场中不可替代的力量，她们的敬业与担当也为更多怀揣梦想的青年一代树立了最好的榜样。我想向来自中国各行各业、在应对新冠病毒疫情中做出无可替代贡献的女性表示最崇高的敬意和赞赏。

疫情发生以来，中国为抗击疫情所采取的一系列强有力的措施令人印象深刻，这其中有许多疫情防控经验值得现在正在面临疫情挑战的其他国家借鉴并从中受益。中国所采取的全社会参与方法非常有效及平等地动员了妇女、男性和每一个人，这也表明当妇女被给予机会、参与动员时，她们会在应对新冠病毒疫情中发挥无可替代的作用。中国在这方面的经验，值得国际社会借鉴。

在中国积极应对疫情影响之际，我们还呼吁共同关注女性、男性还有儿童在应对疫情中以及之后中长期恢复阶段的不同需求。例如，在服务业、小微企业和非正规就业领域等受到疫情影响较大的行业中，女性从业者占比较大，与男性相比，她们受到的社会经济影响可能会更大。妇女通常在家庭中承担了更多工作，包括照顾留在家中的孩子，患病的家庭成员和老人等。

早在今年1月29日，联合国妇女署执行主任普姆齐莱·姆兰博·努卡就向中国驻联合国大使张军致信表达对中国抗击新冠病毒疫情的支持。她表示，“联合国妇女署随时准备以任何适当的方式支持中国政府，特别是向疫情中最脆弱的群体——妇女和女童提供支持。” 联合国妇女署也将继续与其他联合国机构和中国合作伙伴统筹协调，在疫情恢复阶段助力女性提高其经济韧性、帮助妇女及其家庭走出疫情带来的影响、并向国际社会分享中国经验。

2020年是第四届世界妇女大会在北京召开25周年，《北京宣言》与《北京行动纲要》颁布25周年， 也是推动性别平等极其重要的一年。我们呼吁合作伙伴、支持者、充分体现妇女在疫情应对工作中的贡献、声音与领导力，携手共同推动妇女和女童实现平等权利。

（本文作者为联合国妇女署中国办公室国别主任，人民日报记者范敬宜采访整理）

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