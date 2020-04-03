人民网>>国际

美国民主党宣布因疫情推迟召开全国代表大会

2020年04月03日09:24  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿4月2日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国民主党全国委员会2日宣布，受新冠肺炎疫情影响，原定于7月举行的民主党全国代表大会将推迟一个月至8月中下旬召开，地点不变。

　　2020年是美国大选年，民主党原定于7月13日起在威斯康星州最大城市密尔沃基召开全国代表大会，正式提名该党总统和副总统候选人。民主党全国委员会2日发表声明说，该党全国代表大会改在8月17日起的一周内举行，民主党将在未来几周内继续讨论如何调整大会方案，以确保不会危害公众健康。

　　据报道，调整内容涉及大会形式、规模和日程安排等，预期大会规模将有所压缩。

　　目前，美国共和党全国代表大会仍定于8月24日至27日在北卡罗来纳州夏洛特举行。现任总统特朗普3月中旬赢得所需党代表票数，已锁定共和党总统候选人提名。

　　此间政治分析人士认为，推迟召开全国代表大会将对民主党备战大选产生一定影响。

　　正在迅速蔓延的新冠肺炎疫情已打断美国总统预选进程。目前，多州将民主党总统预选和州党代表选举等推迟到6月份举行，民主党竞选人、前副总统拜登和联邦参议员桑德斯的竞选活动已停顿数周。

　　美国主要政党的全国代表大会每4年召开一次，在总统选举年举行，其主要功能包括提名本党总统和副总统候选人、讨论并通过本党竞选纲领等，来自全美50个州、首都华盛顿哥伦比亚特区和海外领地的党代表、本党官员等出席。

(责编：燕勐、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved