综合消息：亚欧地区国家加大疫情防控力度

新华社莫斯科4月2日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区国家新冠肺炎疫情继续蔓延，各国纷纷加大疫情防控力度。

据俄罗斯政府主办的“遏制新冠病毒”网站2日通报，过去24小时内，俄新增确诊病例771例，累计确诊3548例；新增死亡病例6例，累计死亡30例；新增治愈45例，累计治愈235例。

俄总理米舒斯京1日说，俄财政部已为防控疫情预留1.4万亿卢布（约合178亿美元）。副总理戈利科娃当天表示，俄科研单位计划从6月29日开始新冠疫苗一期临床试验，以评估该疫苗的免疫安全性。她还表示，经俄卫生部和医疗组织动员、分配，俄已有9.4万张病床可供接纳患者。

据乌克兰卫生部2日上午10时公布的疫情数据，乌克兰24小时内新增确诊病例135例，累计确诊804例；新增死亡病例3例，累计死亡20例；新增治愈病例3例，累计治愈13例。

乌政府1日决定采取更加严格的隔离措施，规定在24日前，严禁不戴口罩出入公共场所行为；非执行公务禁止两人以上同行；禁止16岁以下未成年人单独出入公共场所；严禁组织10人以上的活动等。乌政府1日还决定将为抗击疫情的一线医护人员发放3倍薪金。

白俄罗斯总理鲁马斯2日表示，该国政府考虑出台综合措施支持本国经济，初步计划拨款1.1亿白卢布（约合4235万美元）支持受疫情影响的行业。

截至北京时间2日15时，哈萨克斯坦累计确诊病例402例，新增确诊33例；累计死亡3例，无新增死亡；累计治愈27例，新增治愈3例。

哈萨克斯坦信息和社会发展部部长阿巴耶夫1日在媒体吹风会上表示，哈政府已分三批拨款234.7亿坚戈（约合5240万美元）用于疫情防控。

截至北京时间2日18时，乌兹别克斯坦累计确诊病例增至190例，累计死亡2例，累计治愈12例。乌卫生部表示，乌暂不计划大规模对居民进行新冠病毒检测，只对来自国外及与病例有接触的人员进行检测。

据吉尔吉斯斯坦官方统计，截至北京时间2日12时，吉新增确诊病例5例，累计确诊116例；新增治愈病例2例，累计治愈5例。吉尔吉斯斯坦目前尚无死亡病例。

据格鲁吉亚政府防控新冠肺炎疫情网站2日公布的数据，该国累计确诊病例130例，其中26例治愈出院。另有5550人被隔离，281人处于医学观察中。格鲁吉亚尚未出现新冠病毒死亡病例。（执笔记者：李奥；参与记者：关建武、努尔然、李东旭、任军、栾海、李铭、蔡国栋、魏忠杰）

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